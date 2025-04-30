https://ria.ru/20250430/primakov-2014336669.html

Примаков назвал мужественными тех, кто отметит 9 мая в Молдавии

Примаков назвал мужественными тех, кто отметит 9 мая в Молдавии - РИА Новости, 30.04.2025

Примаков назвал мужественными тех, кто отметит 9 мая в Молдавии

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал мужественными людей, которые будут отмечать День Победы в Молдавии вопреки фактическому запрету властей... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:28:00+03:00

2025-04-30T13:28:00+03:00

2025-04-30T13:28:00+03:00

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евгений примаков

майя санду

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал мужественными людей, которые будут отмечать День Победы в Молдавии вопреки фактическому запрету властей праздновать эту дату. По его словам, попытки отпраздновать День Победы в Молдавии встретят сопротивление руководства республики. "Там местные власти просто запретили праздновать 9 мая, устроили там какой-то День Европы, какую-то глупость… Люди, которые хотят отметить День Победы, - это люди мужественные. Я думаю, что они найдут способ как это напомнить… и даже властям собственной страны", - сказал Примаков на пресс-конференции в Москве. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html

https://ria.ru/20250429/pobeda-2014076903.html

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в мире, молдавия, москва, германия, евгений примаков, майя санду, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне