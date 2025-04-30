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Примаков назвал мужественными тех, кто отметит 9 мая в Молдавии - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:28 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/primakov-2014336669.html
Примаков назвал мужественными тех, кто отметит 9 мая в Молдавии
Примаков назвал мужественными тех, кто отметит 9 мая в Молдавии - РИА Новости, 30.04.2025
Примаков назвал мужественными тех, кто отметит 9 мая в Молдавии
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал мужественными людей, которые будут отмечать День Победы в Молдавии вопреки фактическому запрету властей... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:28:00+03:00
2025-04-30T13:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
москва
германия
евгений примаков
майя санду
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал мужественными людей, которые будут отмечать День Победы в Молдавии вопреки фактическому запрету властей праздновать эту дату. По его словам, попытки отпраздновать День Победы в Молдавии встретят сопротивление руководства республики. "Там местные власти просто запретили праздновать 9 мая, устроили там какой-то День Европы, какую-то глупость… Люди, которые хотят отметить День Победы, - это люди мужественные. Я думаю, что они найдут способ как это напомнить… и даже властям собственной страны", - сказал Примаков на пресс-конференции в Москве. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html
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в мире, молдавия, москва, германия, евгений примаков, майя санду, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Москва, Германия, Евгений Примаков, Майя Санду, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Примаков назвал мужественными тех, кто отметит 9 мая в Молдавии

Примаков назвал мужественными людей, которые отметят День Победы в Молдавии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПразднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе
Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал мужественными людей, которые будут отмечать День Победы в Молдавии вопреки фактическому запрету властей праздновать эту дату.
По его словам, попытки отпраздновать День Победы в Молдавии встретят сопротивление руководства республики.
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"Там местные власти просто запретили праздновать 9 мая, устроили там какой-то День Европы, какую-то глупость… Люди, которые хотят отметить День Победы, - это люди мужественные. Я думаю, что они найдут способ как это напомнить… и даже властям собственной страны", - сказал Примаков на пресс-конференции в Москве.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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29 апреля, 15:07
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияМоскваГерманияЕвгений ПримаковМайя СандуФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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