Примаков назвал мужественными тех, кто отметит 9 мая в Молдавии
Примаков назвал мужественными людей, которые отметят День Победы в Молдавии
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПразднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал мужественными людей, которые будут отмечать День Победы в Молдавии вопреки фактическому запрету властей праздновать эту дату.
По его словам, попытки отпраздновать День Победы в Молдавии встретят сопротивление руководства республики.
"Там местные власти просто запретили праздновать 9 мая, устроили там какой-то День Европы, какую-то глупость… Люди, которые хотят отметить День Победы, - это люди мужественные. Я думаю, что они найдут способ как это напомнить… и даже властям собственной страны", - сказал Примаков на пресс-конференции в Москве.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.