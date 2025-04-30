Рейтинг@Mail.ru
Суд перенес оглашение приговора по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/prigovor-2014354015.html
Суд перенес оглашение приговора по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья
Суд перенес оглашение приговора по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья - РИА Новости, 30.04.2025
Суд перенес оглашение приговора по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья
Оглашение приговора по делу экс-начальника ГИБДД Ставропольского края перенесено на 12 мая, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе Черкесского... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:17:00+03:00
2025-04-30T14:17:00+03:00
происшествия
ставропольский край
россия
алексей сафонов
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742284570_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_0871d40ac78655c35d3fa48125406293.jpg
ПЯТИГОРСК, 30 апр – РИА Новости. Оглашение приговора по делу экс-начальника ГИБДД Ставропольского края перенесено на 12 мая, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе Черкесского городского суда. "Оглашение приговора назначено на 12 мая, 16:00", – сказал собеседник агентства. Гособвинение запросило Сафонову 24 года лишения свободы со штрафом в 100 миллионов рублей. Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями – всего более 100 эпизодов преступной деятельности. В декабре 2023 года пресс-служба СК РФ сообщила, что экс-начальник ГИБДД Ставрополья вину в получении взяток не признал. Алексей Сафонов с рядом подчиненных был задержан в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.
https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html
https://ria.ru/20250321/sk-2006405764.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742284570_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_69957e0fc97efab5885e7e501d70dfac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, россия, алексей сафонов, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Алексей Сафонов, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд перенес оглашение приговора по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья

Оглашение приговора экс-главе ГИБДД Ставрополья Сафонову перенесли на 12 мая

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкБывший начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда
Бывший начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Бывший начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 30 апр – РИА Новости. Оглашение приговора по делу экс-начальника ГИБДД Ставропольского края перенесено на 12 мая, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе Черкесского городского суда.
«
"Оглашение приговора назначено на 12 мая, 16:00", – сказал собеседник агентства.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Ростовской области задержали начальника ГАИ по делу о взятках
14 августа 2024, 10:49
Гособвинение запросило Сафонову 24 года лишения свободы со штрафом в 100 миллионов рублей.
Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями – всего более 100 эпизодов преступной деятельности. В декабре 2023 года пресс-служба СК РФ сообщила, что экс-начальник ГИБДД Ставрополья вину в получении взяток не признал.
Алексей Сафонов с рядом подчиненных был задержан в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.
Начальник Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Ковровский и руководитель регистрационно-экзаменационного отдела задержаны во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Во Владимирской области задержали начальника ГАИ
21 марта, 11:21
 
ПроисшествияСтавропольский крайРоссияАлексей СафоновГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала