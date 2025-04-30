https://ria.ru/20250430/prigovor-2014354015.html
Суд перенес оглашение приговора по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья
Суд перенес оглашение приговора по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья - РИА Новости, 30.04.2025
Суд перенес оглашение приговора по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья
Оглашение приговора по делу экс-начальника ГИБДД Ставропольского края перенесено на 12 мая, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе Черкесского... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:17:00+03:00
2025-04-30T14:17:00+03:00
2025-04-30T14:17:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 30 апр – РИА Новости. Оглашение приговора по делу экс-начальника ГИБДД Ставропольского края перенесено на 12 мая, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе Черкесского городского суда. "Оглашение приговора назначено на 12 мая, 16:00", – сказал собеседник агентства. Гособвинение запросило Сафонову 24 года лишения свободы со штрафом в 100 миллионов рублей. Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями – всего более 100 эпизодов преступной деятельности. В декабре 2023 года пресс-служба СК РФ сообщила, что экс-начальник ГИБДД Ставрополья вину в получении взяток не признал. Алексей Сафонов с рядом подчиненных был задержан в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.
https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html
https://ria.ru/20250321/sk-2006405764.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, ставропольский край, россия, алексей сафонов, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Алексей Сафонов, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд перенес оглашение приговора по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья
Оглашение приговора экс-главе ГИБДД Ставрополья Сафонову перенесли на 12 мая