https://ria.ru/20250430/prigovor-2014354015.html

Суд перенес оглашение приговора по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья

Суд перенес оглашение приговора по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья - РИА Новости, 30.04.2025

Суд перенес оглашение приговора по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья

Оглашение приговора по делу экс-начальника ГИБДД Ставропольского края перенесено на 12 мая, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе Черкесского... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:17:00+03:00

2025-04-30T14:17:00+03:00

2025-04-30T14:17:00+03:00

происшествия

ставропольский край

россия

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гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 30 апр – РИА Новости. Оглашение приговора по делу экс-начальника ГИБДД Ставропольского края перенесено на 12 мая, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе Черкесского городского суда. "Оглашение приговора назначено на 12 мая, 16:00", – сказал собеседник агентства. Гособвинение запросило Сафонову 24 года лишения свободы со штрафом в 100 миллионов рублей. Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями – всего более 100 эпизодов преступной деятельности. В декабре 2023 года пресс-служба СК РФ сообщила, что экс-начальник ГИБДД Ставрополья вину в получении взяток не признал. Алексей Сафонов с рядом подчиненных был задержан в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.

https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html

https://ria.ru/20250321/sk-2006405764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ставропольский край, россия, алексей сафонов, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)