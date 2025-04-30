Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 8 июня
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Депутаты Верховного Совета (парламент) в среду единогласно утвердили указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского от 29 апреля 2025 года "О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики", передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Режим ЧП в экономике продлен на 30 суток, до 8 июня 2025 года включительно.
"(Решение принято - ред.) в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - отмечается в пояснительной записке.
Режим чрезвычайного экономического положения в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года, действие особого правового режима на территории республики продлевается уже пятый раз.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.