Небензя назвал согласие Украины на перемирие прелюдией к переговорам
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 30 апр – РИА Новости. Если бы Украина согласилась поддержать перемирие, предложенное Москвой к 80-летию Победы, это могло бы стать прелюдией к мирным переговорам между двумя странами, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
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"Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру (Присоединится к перемирию в мае — Прим. ред.). Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий", — сказал он.
При этом Небензя подчеркнул, что Россия готова к переговорам, "несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима". Он также выразил "крайнюю признательность" корейским братьям за помощь в освобождении Курской области от ВСУ, участие КНДР в операции проходило в полном соответствии с международным правом, указал дипломат.
В понедельник президент Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
В минувшую пятницу Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.