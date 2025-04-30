https://ria.ru/20250430/prelyudiya-2014228291.html

Небензя назвал согласие Украины на перемирие прелюдией к переговорам

Небензя назвал согласие Украины на перемирие прелюдией к переговорам - РИА Новости, 30.04.2025

Небензя назвал согласие Украины на перемирие прелюдией к переговорам

Если бы Украина согласилась поддержать перемирие, предложенное Москвой к 80-летию Победы, это могло бы стать прелюдией к мирным переговорам между двумя... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T01:52:00+03:00

2025-04-30T01:52:00+03:00

2025-04-30T01:52:00+03:00

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ООН, 30 апр – РИА Новости. Если бы Украина согласилась поддержать перемирие, предложенное Москвой к 80-летию Победы, это могло бы стать прелюдией к мирным переговорам между двумя странами, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России Василий Небензя."Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру (Присоединится к перемирию в мае — Прим. ред.). Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий", — сказал он.При этом Небензя подчеркнул, что Россия готова к переговорам, "несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима". Он также выразил "крайнюю признательность" корейским братьям за помощь в освобождении Курской области от ВСУ, участие КНДР в операции проходило в полном соответствии с международным правом, указал дипломат.В понедельник президент Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.В минувшую пятницу Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.

https://ria.ru/20250429/tramp-2014202645.html

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014175532.html

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в мире, украина, россия, василий небензя, владимир путин, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины