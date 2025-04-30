https://ria.ru/20250430/pravitelstvo-2014368783.html

Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства

Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства - РИА Новости, 30.04.2025

Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства

Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, поправки охватывают целый комплекс вопросов, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:50:00+03:00

2025-04-30T14:50:00+03:00

2025-04-30T14:50:00+03:00

экономика

россия

белгородская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, поправки охватывают целый комплекс вопросов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. "Учитывая запросы производителей и требования рынка, правительство последовательно поддерживает этот сектор (сельского хозяйства - прим.). Подготовлены корректировки в государственную программу развития сельского хозяйства. Они охватывают целый комплекс вопросов", - сообщил Мишустин. Согласно изменениям, повышается контроль за перечислением объединенной субсидии аграриям на местах, рассказал премьер. Если до 1 июля текущего года сельхозпроизводители не получат предусмотренные средства, то лимиты для этого региона сократятся на 10%. "Большинству российских субъектов надо успеть направить половину финансирования и не менее 20 процентов - для Дальнего Востока", - подчеркнул Мишустин. Кроме того, упрощается процесс оформления объединенной субсидии. Еще один блок поправок уточняет условия предоставления грантов на развитие семейных ферм и материально-технической базы организаций, а также на инвестпроекты. Для повторного оформления гранта нужно будет подтвердить сохранение рабочих мест и прирост производства продукции в течение 5 лет после предыдущего гранта. "Для аграриев в приграничных территориях Курской, Брянской и Белгородской областей, которые участвуют в программах, станет действовать особый порядок. Мы увеличим для них сроки таких грантов еще на полгода. Чтобы они могли эффективно использовать средства", - рассказал Мишустин. Кроме того, начиная с 1 января 2026 года гранты на развитие элитного семеноводства будут получать только селекционно-семеноводческие компании, которые применяют семена отечественной селекции для посевов зерновых и масличных культур. "Рассчитываем, что предложенные изменения помогут нашим аграриям собрать хороший урожай в текущем году и повысят их конкурентоспособность", – добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250307/fermy--2003647796.html

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экономика, россия, белгородская область, михаил мишустин