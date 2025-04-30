https://ria.ru/20250430/pravitelstvo-2014366160.html

Правительство упростит правила работы рыбохозяйственных организаций

Правительство упростит правила работы рыбохозяйственных организаций - РИА Новости, 30.04.2025

Правительство упростит правила работы рыбохозяйственных организаций

Кабмин упростит правила работы рыбохозяйственных организаций в России, сократится размер двух первых платежей по договору пользования рыболовным участком, а... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:45:00+03:00

2025-04-30T14:45:00+03:00

2025-04-30T14:45:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Кабмин упростит правила работы рыбохозяйственных организаций в России, сократится размер двух первых платежей по договору пользования рыболовным участком, а также увеличится срок выплат еще на год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство упростит для рыбохозяйственных организаций правила работы", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Он рассказал, что предприниматели, занятые рыбной ловлей как в промышленных масштабах, так и организующих условия для любителей, при перезаключении договора пользования рыболовным участком должны вносить 3 платежа в течение определенного срока. "В этой сфере действуют значительное количество малых и средних предприятий, включая артели, сельскохозяйственные кооперативы, их рентабельность не так высока, и установленные платежи являются для них существенными расходами. Чтобы помочь рыбакам, изменим существующий порядок: сократим размер двух первых платежей, вноситься эти средства будут уже в четыре этапа, а также увеличим срок выплат еще на год", - сказал Мишустин. По его словам, эти возможности станут доступны действующим предприятиям без торгов, если у них истекает срок договора, решение о его перезаключении предприниматель примет сам. "Рассчитываем, что предлагаемое регулирование позволит повысить устойчивость отрасли и будет содействовать сохранению рабочих мест в наших регионах", – отметил Мишустин.

https://ria.ru/20250405/rybolovstvo-2009566792.html

https://ria.ru/20250217/kamchatka-1999827946.html

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экономика, россия, михаил мишустин