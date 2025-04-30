https://ria.ru/20250430/potok-2014391835.html

RT анонсировал фильм, посвященный операции "Поток" в Курской области

RT анонсировал фильм, посвященный операции "Поток" в Курской области - РИА Новости, 30.04.2025

RT анонсировал фильм, посвященный операции "Поток" в Курской области

RT анонсировал большой документальный фильм про операцию "Поток" в Курской области, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:34:00+03:00

2025-04-30T15:34:00+03:00

2025-04-30T15:34:00+03:00

курская область

суджа

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. RT анонсировал большой документальный фильм про операцию "Поток" в Курской области, сообщается на сайте телеканала. "Документальный фильм покажет операцию "Поток" во всей её глубине: под землёй - штурмовые группы, выходившие из труб в тыл врага; на земле - бойцы, прошедшие более 15 километров сквозь оборону противника; в воздухе - БПЛА, обеспечившие прорыв... Фильм выйдет 1 и 2 мая в 10.00 в @rt_russian. Не пропустите", - говорится в сообщении. Отмечается, что в картине будут впервые показаны эксклюзивные кадры прорыва линии обороны и встреч с мирными жителями, которые семь месяцев ждали освобождения. "Невероятно приятно видеть и знать, что мы сейчас живём с этими ребятами в одно время. Абсолютно простые люди, такие же, как мы с вами, с которыми мы пересекаемся каждый день, - они и творят эту историю", - приводятся слова военкора RT и автора фильма Влада Андрицы. По его словам, бойцы, принимавшие участие в "Потоке", потеряли по 10-12 килограммов. Военкор подчеркнул, что штурмовики, которые шли по земле, были оповещены об операции лишь за 40 минут до её начала. Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В прошлую субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250413/potok-2011039037.html

https://ria.ru/20250413/potok-2011053865.html

курская область

суджа

россия

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курская область, суджа, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)