Reuters: КНР подготовила список товаров из США, освобожденных от пошлин
Reuters: Китай подготовил список товаров из США, не облагаемых пошлинами в 125%
© AP Photo / Chan Long HeiФлаг Китая
© AP Photo / Chan Long Hei
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Китай подготовил список американских товаров, которые не будут облагаться пошлиной в размере 125%, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
«
"Китай создал список американских товаров, которые будут освобождены от пошлин в размере 125%", - пишет агентство.
СМИ: Китай может приостановить пошлины на импорт из США
25 апреля, 07:47
Рейтер указывает, что ему неизвестно, какая именно продукция вошла в список, а также как много различных наименований будут освобождены от пошлин. По его данным, китайские власти в частном порядке уведомляют компании о существовании такого списка, также опрашивая их, чтобы оценить ущерб от торговой войны с США.
Агентство ранее передавало, что Китай уже освободил от пошлин некоторые американские товары, включая определенные лекарства, микрочипы и двигатели для самолетов, а также начал узнавать у компаний, какая еще продукция, по их мнению, не должна облагаться высокими пошлинами.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.