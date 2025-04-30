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Reuters: КНР подготовила список товаров из США, освобожденных от пошлин - РИА Новости, 30.04.2025
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13:09 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/poshliny-2014330220.html
Reuters: КНР подготовила список товаров из США, освобожденных от пошлин
Reuters: КНР подготовила список товаров из США, освобожденных от пошлин - РИА Новости, 30.04.2025
Reuters: КНР подготовила список товаров из США, освобожденных от пошлин
Китай подготовил список американских товаров, которые не будут облагаться пошлиной в размере 125%, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:09:00+03:00
2025-04-30T13:09:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Китай подготовил список американских товаров, которые не будут облагаться пошлиной в размере 125%, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. "Китай создал список американских товаров, которые будут освобождены от пошлин в размере 125%", - пишет агентство. Рейтер указывает, что ему неизвестно, какая именно продукция вошла в список, а также как много различных наименований будут освобождены от пошлин. По его данным, китайские власти в частном порядке уведомляют компании о существовании такого списка, также опрашивая их, чтобы оценить ущерб от торговой войны с США. Агентство ранее передавало, что Китай уже освободил от пошлин некоторые американские товары, включая определенные лекарства, микрочипы и двигатели для самолетов, а также начал узнавать у компаний, какая еще продукция, по их мнению, не должна облагаться высокими пошлинами. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250425/kitaj-2013319138.html
https://ria.ru/20250425/poshliny-2013447519.html
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китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Reuters: КНР подготовила список товаров из США, освобожденных от пошлин

Reuters: Китай подготовил список товаров из США, не облагаемых пошлинами в 125%

© AP Photo / Chan Long HeiФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Флаг Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Китай подготовил список американских товаров, которые не будут облагаться пошлиной в размере 125%, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
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"Китай создал список американских товаров, которые будут освобождены от пошлин в размере 125%", - пишет агентство.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
СМИ: Китай может приостановить пошлины на импорт из США
25 апреля, 07:47
Рейтер указывает, что ему неизвестно, какая именно продукция вошла в список, а также как много различных наименований будут освобождены от пошлин. По его данным, китайские власти в частном порядке уведомляют компании о существовании такого списка, также опрашивая их, чтобы оценить ущерб от торговой войны с США.
Агентство ранее передавало, что Китай уже освободил от пошлин некоторые американские товары, включая определенные лекарства, микрочипы и двигатели для самолетов, а также начал узнавать у компаний, какая еще продукция, по их мнению, не должна облагаться высокими пошлинами.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
CNN: Китай отменил пошлины на отдельные виды полупроводников из США
25 апреля, 16:01
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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КитайСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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