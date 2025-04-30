https://ria.ru/20250430/polsha-2014347941.html

На западной Украине нашли останки жертв Волынской резни

На западной Украине нашли останки жертв Волынской резни - РИА Новости, 30.04.2025

На западной Украине нашли останки жертв Волынской резни

Польские специалисты обнаружили останки жертв Волынской резни на территории бывшей деревни Пужники на западной Украине, сообщает фонд "Свобода и демократия". РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:59:00+03:00

2025-04-30T13:59:00+03:00

2025-04-30T13:59:00+03:00

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ВАРШАВА, 30 апр – РИА Новости. Польские специалисты обнаружили останки жертв Волынской резни на территории бывшей деревни Пужники на западной Украине, сообщает фонд "Свобода и демократия". Первые эксгумационные работы на месте села Пужники начались 24 апреля. На месте поисковых работ "завершена очистка территории и развертывание научно-исследовательской инфраструктуры". "Поисковая группа определила масштабы и размер братской могилы. Был снят ее верхний слой", - говорится в сообщении. По данным фонда, поисковики уже "начали извлекать останки", - которые "все без исключения будут подвергнуты процессу идентификации" с помощью технологии ДНК. Во время работ также сохраняются личные вещи жертв, в частности, пуговицы и фрагменты одежды. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* запрещенные в РФ экстремистские организации

https://ria.ru/20250424/polsha-2013081153.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2013060810.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, волынская резня