Рейтинг@Mail.ru
Польша "переобувается" в прыжке - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 30.04.2025 (обновлено: 08:04 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/polsha-2014043072.html
Польша "переобувается" в прыжке
Польша "переобувается" в прыжке - РИА Новости, 30.04.2025
Польша "переобувается" в прыжке
Президент Польши Анджей Дуда высказался за то, что конфликт Украины с Россией нужно урегулировать путем компромисса. Причем про компромиссы со стороны России... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:00:00+03:00
2025-04-30T08:04:00+03:00
аналитика
анджей дуда
польша
россия
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014170304_0:80:1682:1026_1920x0_80_0_0_128a8bd76902c3cacc0f5246b93eecdc.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда высказался за то, что конфликт Украины с Россией нужно урегулировать путем компромисса. Причем про компромиссы со стороны России Дуда ничего говорить не стал. Зато указал Украине, что ей неизбежно придется идти на уступки. Здесь, конечно, нужны оговорки, что президентом Дуде осталось быть несколько месяцев, что президентура — это только одна ветвь польской власти, а сейм и правительство контролирует партия, конкурирующая с партией Дуды. Но тем не менее. Эти оговорки не ослабляют, а только усиливают произведенный эффект.Во-первых, традиционно восточноевропейские лидеры накануне истечения полномочий резко повышают, а не снижают градус антироссийской риторики. В расчете перебраться на работу в Брюссель или держаться еще какое-то время во внутренней политике. Во-вторых, в политически расколотой Польше, где на всех национальных выборах борьба идет буквально за каждый голос, публичные высказывания об Украине и России — вопрос вопросов. Однако и политики консервативной "Права и справедливости" во главе с президентом, и большинство министров и депутатов либеральной "Гражданской платформы" о военном конфликте на востоке высказываются крайне аккуратно и подчеркивают, что бросать Польшу в самое пекло ради "сдерживания" России и поддержки Зеленского не собираются.Три года назад все было по-другому. Варшава рвалась в атаку, горела боевым задором и подзадоривала остальной Запад не бояться идти в борьбе с Москвой по лестнице эскалации вплоть до ядерной стадии. Поляки предлагали украинской авиации свои военные аэродромы для боевых вылетов, и, чтобы их остудить, требовалась однозначная нота российского МИД, что эта мера сделает Польшу стороной конфликта, а их аэродромы — законными военными целями. Польских военных массово увольняли в запас, и те спустя несколько месяцев так же массово обнаруживались в качестве "добровольцев" в Донбассе. Украинских беженцев Польша приняла миллионами. Польская дипломатия травила сторонников мирного урегулирования и поддерживала отправку на Украину контингента войск НАТО.И вот все поменялось — пусть не на 180 градусов, но заметно. В "коалиции желающих" (под видом миротворцев послать свои войска на Украину) Польша неактивна: в бой, в отличие, например, от прибалтов, не рвется. На прямой вопрос "а что же вы сами раньше предлагали?" в Варшаве отвечают, что никуда своих солдат Польша не пошлет, потому что это было бы на руку "российской пропаганде", утверждающей, что поляки хотят вернуть Восточные Кресы (Западную Украину). Актуальный предвыборный вопрос — украинские беженцы и кто виноват, что в Польшу их напустили уже столько, что полякам житья в собственной стране не стало. Отношения с режимом Зеленского, который некогда ввел для граждан Польши особый правовой статус на Украине, подорваны уже давно: очередная попытка польско-украинского альянса сменилась чередой мелких склок и скандалов.Теперь вот Польша одной из немногих в Европе поддержала миротворческие потуги Дональда Трампа и даже говорит об уступках со стороны Украины.Никаких иллюзий быть не может: пророссийской Польша не стала и не станет никогда. И все же очевидно, что из рядов "ястребов", требующих борьбы с Россией любой ценой и поддержки киевского режима до последнего, она временно вышла.Почему? Для ответа важно учитывать, что польские элиты в любой внешней политике всегда преследуют свою корыстную цель и эта цель обычно совпадает с интересами Польши. Польша — ресурсная база, которая представляется ее правящему классу достаточной для самореализации и извлечения прибыли. Этим польские элиты отличаются от тех же прибалтийских соседей, для которых венец карьеры — получить должность в руководстве Евросоюза, свалить в Брюссель из родной Литвы и никогда больше этой вонючей дыры не видеть.Польские правители всегда зарабатывали Польше деньги и влияние с цинизмом профессионального дельца. Достаточно вспомнить, как поляки после вступления в ЕС выкачали из европейского бюджета 150 миллиардов евро и тем сотворили в Польше так называемое экономическое чудо. В их профессиональной ненависти к России последние десятилетия было, конечно, и личное, но в первую очередь это — бизнес. Противодействие Москве на постсоветском пространстве было отработкой геополитического заказа США.Милитаризация Европы, которая на полном серьезе готовится через пять лет воевать с Россией, — это тоже гигантский бизнес-проект. С распределением денежных потоков, военными заказами, "распилами" и так далее. И вот главное — для Польши в этом бизнес-проекте нет достойного куска пирога. Делать из европейцев могучую военную силу без опоры на НАТО и США планируют через Евросоюз, соответственно, денежные потоки будут стекаться в Брюссель и распределяться оттуда централизованно, а брюссельскую бюрократию контролируют немцы и французы, которые уже перетягивают одеяло на себя.Где в теме с подготовкой к войне с Россией Польша? В ней нет Польши. Во всяком случае, в смысле прибыли. Так-то роль Польши в этой схеме — чтобы через пять лет стать невинной жертвой и пасть смертью храбрых. И дело не в том, что польские политики это понимают. Понимают это и литовские, и эстонские, но те уже морально готовы к тому, чтобы в "момент икс" через пять лет физически находиться в Брюсселе и использовать свои страны как первую ступень ракеты, которая сгорит в момент их карьерного взлета. Польские политики такой ресурсной базой, как Польша, жертвовать не хотят. От этого их рациональный выбор — ставка на Трампа, который хочет лишить Европу подпитки в виде поддержки Соединенными Штатами конфликта на Украине, а в перспективе — угробить немецкую экономику и демонтировать Евросоюз.
https://ria.ru/20250428/polsha-2013936563.html
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013909513.html
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013254974.html
https://ria.ru/20250424/polsha-2013293633.html
https://ria.ru/20250424/krym-2013158102.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014170304_0:0:1466:1099_1920x0_80_0_0_a193f6f89dec672d7439d5c749e1cd3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, анджей дуда, польша, россия, украина, нато
Аналитика, Анджей Дуда, Польша, Россия, Украина, НАТО

Польша "переобувается" в прыжке

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Александр Носович
Александр Носович
Все материалы
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда высказался за то, что конфликт Украины с Россией нужно урегулировать путем компромисса. Причем про компромиссы со стороны России Дуда ничего говорить не стал. Зато указал Украине, что ей неизбежно придется идти на уступки.
Здесь, конечно, нужны оговорки, что президентом Дуде осталось быть несколько месяцев, что президентура — это только одна ветвь польской власти, а сейм и правительство контролирует партия, конкурирующая с партией Дуды. Но тем не менее. Эти оговорки не ослабляют, а только усиливают произведенный эффект.
Флаги у здания посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Путине
28 апреля, 20:54
Во-первых, традиционно восточноевропейские лидеры накануне истечения полномочий резко повышают, а не снижают градус антироссийской риторики. В расчете перебраться на работу в Брюссель или держаться еще какое-то время во внутренней политике. Во-вторых, в политически расколотой Польше, где на всех национальных выборах борьба идет буквально за каждый голос, публичные высказывания об Украине и России — вопрос вопросов. Однако и политики консервативной "Права и справедливости" во главе с президентом, и большинство министров и депутатов либеральной "Гражданской платформы" о военном конфликте на востоке высказываются крайне аккуратно и подчеркивают, что бросать Польшу в самое пекло ради "сдерживания" России и поддержки Зеленского не собираются.
Три года назад все было по-другому. Варшава рвалась в атаку, горела боевым задором и подзадоривала остальной Запад не бояться идти в борьбе с Москвой по лестнице эскалации вплоть до ядерной стадии. Поляки предлагали украинской авиации свои военные аэродромы для боевых вылетов, и, чтобы их остудить, требовалась однозначная нота российского МИД, что эта мера сделает Польшу стороной конфликта, а их аэродромы — законными военными целями. Польских военных массово увольняли в запас, и те спустя несколько месяцев так же массово обнаруживались в качестве "добровольцев" в Донбассе. Украинских беженцев Польша приняла миллионами. Польская дипломатия травила сторонников мирного урегулирования и поддерживала отправку на Украину контингента войск НАТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Польше сделали пугающее заявление о ВСУ
28 апреля, 18:46
И вот все поменялось — пусть не на 180 градусов, но заметно. В "коалиции желающих" (под видом миротворцев послать свои войска на Украину) Польша неактивна: в бой, в отличие, например, от прибалтов, не рвется. На прямой вопрос "а что же вы сами раньше предлагали?" в Варшаве отвечают, что никуда своих солдат Польша не пошлет, потому что это было бы на руку "российской пропаганде", утверждающей, что поляки хотят вернуть Восточные Кресы (Западную Украину). Актуальный предвыборный вопрос — украинские беженцы и кто виноват, что в Польшу их напустили уже столько, что полякам житья в собственной стране не стало. Отношения с режимом Зеленского, который некогда ввел для граждан Польши особый правовой статус на Украине, подорваны уже давно: очередная попытка польско-украинского альянса сменилась чередой мелких склок и скандалов.
Теперь вот Польша одной из немногих в Европе поддержала миротворческие потуги Дональда Трампа и даже говорит об уступках со стороны Украины.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Президент Польши сделал неприятное для Украины заявление
24 апреля, 17:33
Никаких иллюзий быть не может: пророссийской Польша не стала и не станет никогда. И все же очевидно, что из рядов "ястребов", требующих борьбы с Россией любой ценой и поддержки киевского режима до последнего, она временно вышла.
Почему? Для ответа важно учитывать, что польские элиты в любой внешней политике всегда преследуют свою корыстную цель и эта цель обычно совпадает с интересами Польши. Польша — ресурсная база, которая представляется ее правящему классу достаточной для самореализации и извлечения прибыли. Этим польские элиты отличаются от тех же прибалтийских соседей, для которых венец карьеры — получить должность в руководстве Евросоюза, свалить в Брюссель из родной Литвы и никогда больше этой вонючей дыры не видеть.
Польские правители всегда зарабатывали Польше деньги и влияние с цинизмом профессионального дельца. Достаточно вспомнить, как поляки после вступления в ЕС выкачали из европейского бюджета 150 миллиардов евро и тем сотворили в Польше так называемое экономическое чудо. В их профессиональной ненависти к России последние десятилетия было, конечно, и личное, но в первую очередь это — бизнес. Противодействие Москве на постсоветском пространстве было отработкой геополитического заказа США.
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону
24 апреля, 22:35
Милитаризация Европы, которая на полном серьезе готовится через пять лет воевать с Россией, — это тоже гигантский бизнес-проект. С распределением денежных потоков, военными заказами, "распилами" и так далее. И вот главное — для Польши в этом бизнес-проекте нет достойного куска пирога. Делать из европейцев могучую военную силу без опоры на НАТО и США планируют через Евросоюз, соответственно, денежные потоки будут стекаться в Брюссель и распределяться оттуда централизованно, а брюссельскую бюрократию контролируют немцы и французы, которые уже перетягивают одеяло на себя.
Где в теме с подготовкой к войне с Россией Польша? В ней нет Польши. Во всяком случае, в смысле прибыли. Так-то роль Польши в этой схеме — чтобы через пять лет стать невинной жертвой и пасть смертью храбрых. И дело не в том, что польские политики это понимают. Понимают это и литовские, и эстонские, но те уже морально готовы к тому, чтобы в "момент икс" через пять лет физически находиться в Брюсселе и использовать свои страны как первую ступень ракеты, которая сгорит в момент их карьерного взлета. Польские политики такой ресурсной базой, как Польша, жертвовать не хотят. От этого их рациональный выбор — ставка на Трампа, который хочет лишить Европу подпитки в виде поддержки Соединенными Штатами конфликта на Украине, а в перспективе — угробить немецкую экономику и демонтировать Евросоюз.
Балаклава - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Польше выступили с дерзким призывом из-за Крыма
24 апреля, 12:34
 
АналитикаАнджей ДудаПольшаРоссияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала