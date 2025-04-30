https://ria.ru/20250430/polsha-2014043072.html

Польша "переобувается" в прыжке

Польша "переобувается" в прыжке - РИА Новости, 30.04.2025

Польша "переобувается" в прыжке

Президент Польши Анджей Дуда высказался за то, что конфликт Украины с Россией нужно урегулировать путем компромисса. Причем про компромиссы со стороны России... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:00:00+03:00

2025-04-30T08:00:00+03:00

2025-04-30T08:04:00+03:00

аналитика

анджей дуда

польша

россия

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014170304_0:80:1682:1026_1920x0_80_0_0_128a8bd76902c3cacc0f5246b93eecdc.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда высказался за то, что конфликт Украины с Россией нужно урегулировать путем компромисса. Причем про компромиссы со стороны России Дуда ничего говорить не стал. Зато указал Украине, что ей неизбежно придется идти на уступки. Здесь, конечно, нужны оговорки, что президентом Дуде осталось быть несколько месяцев, что президентура — это только одна ветвь польской власти, а сейм и правительство контролирует партия, конкурирующая с партией Дуды. Но тем не менее. Эти оговорки не ослабляют, а только усиливают произведенный эффект.Во-первых, традиционно восточноевропейские лидеры накануне истечения полномочий резко повышают, а не снижают градус антироссийской риторики. В расчете перебраться на работу в Брюссель или держаться еще какое-то время во внутренней политике. Во-вторых, в политически расколотой Польше, где на всех национальных выборах борьба идет буквально за каждый голос, публичные высказывания об Украине и России — вопрос вопросов. Однако и политики консервативной "Права и справедливости" во главе с президентом, и большинство министров и депутатов либеральной "Гражданской платформы" о военном конфликте на востоке высказываются крайне аккуратно и подчеркивают, что бросать Польшу в самое пекло ради "сдерживания" России и поддержки Зеленского не собираются.Три года назад все было по-другому. Варшава рвалась в атаку, горела боевым задором и подзадоривала остальной Запад не бояться идти в борьбе с Москвой по лестнице эскалации вплоть до ядерной стадии. Поляки предлагали украинской авиации свои военные аэродромы для боевых вылетов, и, чтобы их остудить, требовалась однозначная нота российского МИД, что эта мера сделает Польшу стороной конфликта, а их аэродромы — законными военными целями. Польских военных массово увольняли в запас, и те спустя несколько месяцев так же массово обнаруживались в качестве "добровольцев" в Донбассе. Украинских беженцев Польша приняла миллионами. Польская дипломатия травила сторонников мирного урегулирования и поддерживала отправку на Украину контингента войск НАТО.И вот все поменялось — пусть не на 180 градусов, но заметно. В "коалиции желающих" (под видом миротворцев послать свои войска на Украину) Польша неактивна: в бой, в отличие, например, от прибалтов, не рвется. На прямой вопрос "а что же вы сами раньше предлагали?" в Варшаве отвечают, что никуда своих солдат Польша не пошлет, потому что это было бы на руку "российской пропаганде", утверждающей, что поляки хотят вернуть Восточные Кресы (Западную Украину). Актуальный предвыборный вопрос — украинские беженцы и кто виноват, что в Польшу их напустили уже столько, что полякам житья в собственной стране не стало. Отношения с режимом Зеленского, который некогда ввел для граждан Польши особый правовой статус на Украине, подорваны уже давно: очередная попытка польско-украинского альянса сменилась чередой мелких склок и скандалов.Теперь вот Польша одной из немногих в Европе поддержала миротворческие потуги Дональда Трампа и даже говорит об уступках со стороны Украины.Никаких иллюзий быть не может: пророссийской Польша не стала и не станет никогда. И все же очевидно, что из рядов "ястребов", требующих борьбы с Россией любой ценой и поддержки киевского режима до последнего, она временно вышла.Почему? Для ответа важно учитывать, что польские элиты в любой внешней политике всегда преследуют свою корыстную цель и эта цель обычно совпадает с интересами Польши. Польша — ресурсная база, которая представляется ее правящему классу достаточной для самореализации и извлечения прибыли. Этим польские элиты отличаются от тех же прибалтийских соседей, для которых венец карьеры — получить должность в руководстве Евросоюза, свалить в Брюссель из родной Литвы и никогда больше этой вонючей дыры не видеть.Польские правители всегда зарабатывали Польше деньги и влияние с цинизмом профессионального дельца. Достаточно вспомнить, как поляки после вступления в ЕС выкачали из европейского бюджета 150 миллиардов евро и тем сотворили в Польше так называемое экономическое чудо. В их профессиональной ненависти к России последние десятилетия было, конечно, и личное, но в первую очередь это — бизнес. Противодействие Москве на постсоветском пространстве было отработкой геополитического заказа США.Милитаризация Европы, которая на полном серьезе готовится через пять лет воевать с Россией, — это тоже гигантский бизнес-проект. С распределением денежных потоков, военными заказами, "распилами" и так далее. И вот главное — для Польши в этом бизнес-проекте нет достойного куска пирога. Делать из европейцев могучую военную силу без опоры на НАТО и США планируют через Евросоюз, соответственно, денежные потоки будут стекаться в Брюссель и распределяться оттуда централизованно, а брюссельскую бюрократию контролируют немцы и французы, которые уже перетягивают одеяло на себя.Где в теме с подготовкой к войне с Россией Польша? В ней нет Польши. Во всяком случае, в смысле прибыли. Так-то роль Польши в этой схеме — чтобы через пять лет стать невинной жертвой и пасть смертью храбрых. И дело не в том, что польские политики это понимают. Понимают это и литовские, и эстонские, но те уже морально готовы к тому, чтобы в "момент икс" через пять лет физически находиться в Брюсселе и использовать свои страны как первую ступень ракеты, которая сгорит в момент их карьерного взлета. Польские политики такой ресурсной базой, как Польша, жертвовать не хотят. От этого их рациональный выбор — ставка на Трампа, который хочет лишить Европу подпитки в виде поддержки Соединенными Штатами конфликта на Украине, а в перспективе — угробить немецкую экономику и демонтировать Евросоюз.

https://ria.ru/20250428/polsha-2013936563.html

https://ria.ru/20250428/ukraina-2013909513.html

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013254974.html

https://ria.ru/20250424/polsha-2013293633.html

https://ria.ru/20250424/krym-2013158102.html

польша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

аналитика, анджей дуда, польша, россия, украина, нато