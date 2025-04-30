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Пожар на полигоне ТБО в Нижегородской области полностью потушили - РИА Новости, 30.04.2025
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14:45 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/poligon-2014366511.html
Пожар на полигоне ТБО в Нижегородской области полностью потушили
Пожар на полигоне ТБО в Нижегородской области полностью потушили - РИА Новости, 30.04.2025
Пожар на полигоне ТБО в Нижегородской области полностью потушили
Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области полностью потушен, сообщили в среду в министерстве экологии региона. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:45:00+03:00
2025-04-30T14:45:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области полностью потушен, сообщили в среду в министерстве экологии региона. "Пожар на полигоне ТБО в Городецком округе полностью ликвидирован. В целях безопасности продолжается отсыпка грунтом на некоторых участках полигона, завозится грунт на карту. Это делается для изолирования тех отходов, которые не подверглись возгоранию", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы по ликвидации последствий пожара проводились круглосуточно. Ранее глава Городецкого округа Александр Мудров сообщил о том, что в ночь на 27 апреля было зафиксировано возгорание на полигоне ТБО, принадлежащем региональному оператору. Площадь возгорания на утро составила около 20 тысяч квадратных метров, к 15.00 воскресенья возгорание было локализовано, к утру понедельника открытое горение ликвидировано, велась проливка территории. Вечером во вторник минэкологии сообщило, что по итогам двух дней ликвидации последствий пожара на полигоне суммарная площадь тления составила 150 квадратных метров.
https://ria.ru/20250430/pozhar-2014262587.html
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происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
Пожар на полигоне ТБО в Нижегородской области полностью потушили

Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области полностью потушили

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области
Ликвидация пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области полностью потушен, сообщили в среду в министерстве экологии региона.
"Пожар на полигоне ТБО в Городецком округе полностью ликвидирован. В целях безопасности продолжается отсыпка грунтом на некоторых участках полигона, завозится грунт на карту. Это делается для изолирования тех отходов, которые не подверглись возгоранию", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что работы по ликвидации последствий пожара проводились круглосуточно.
Ранее глава Городецкого округа Александр Мудров сообщил о том, что в ночь на 27 апреля было зафиксировано возгорание на полигоне ТБО, принадлежащем региональному оператору. Площадь возгорания на утро составила около 20 тысяч квадратных метров, к 15.00 воскресенья возгорание было локализовано, к утру понедельника открытое горение ликвидировано, велась проливка территории. Вечером во вторник минэкологии сообщило, что по итогам двух дней ликвидации последствий пожара на полигоне суммарная площадь тления составила 150 квадратных метров.
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