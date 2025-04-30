https://ria.ru/20250430/poligon-2014366511.html
Пожар на полигоне ТБО в Нижегородской области полностью потушили
Пожар на полигоне ТБО в Нижегородской области полностью потушили - РИА Новости, 30.04.2025
Пожар на полигоне ТБО в Нижегородской области полностью потушили
Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области полностью потушен, сообщили в среду в министерстве экологии региона. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:45:00+03:00
2025-04-30T14:45:00+03:00
2025-04-30T14:45:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975358900_45:0:1092:589_1920x0_80_0_0_68ac7bd27e30ba46f8a51f5aae654fae.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области полностью потушен, сообщили в среду в министерстве экологии региона. "Пожар на полигоне ТБО в Городецком округе полностью ликвидирован. В целях безопасности продолжается отсыпка грунтом на некоторых участках полигона, завозится грунт на карту. Это делается для изолирования тех отходов, которые не подверглись возгоранию", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы по ликвидации последствий пожара проводились круглосуточно. Ранее глава Городецкого округа Александр Мудров сообщил о том, что в ночь на 27 апреля было зафиксировано возгорание на полигоне ТБО, принадлежащем региональному оператору. Площадь возгорания на утро составила около 20 тысяч квадратных метров, к 15.00 воскресенья возгорание было локализовано, к утру понедельника открытое горение ликвидировано, велась проливка территории. Вечером во вторник минэкологии сообщило, что по итогам двух дней ликвидации последствий пожара на полигоне суммарная площадь тления составила 150 квадратных метров.
https://ria.ru/20250430/pozhar-2014262587.html
https://ria.ru/20250429/pozhar-2013973088.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975358900_303:0:1088:589_1920x0_80_0_0_4ac99fb525b8433a1d472f9ad9cab476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
Пожар на полигоне ТБО в Нижегородской области полностью потушили
Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области полностью потушили