https://ria.ru/20250430/pokushenie-2014502454.html

Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа

Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа - РИА Новости, 30.04.2025

Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа

Киевский режим Владимира Зеленского может быть причастен к покушению на убийство президента США Дональда Трампа, такое предположение высказал американский... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T21:30:00+03:00

2025-04-30T21:30:00+03:00

2025-04-30T21:30:00+03:00

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такер карлсон

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киевский режим Владимира Зеленского может быть причастен к покушению на убийство президента США Дональда Трампа, такое предположение высказал американский журналист Такер Карлсон в интервью своей коллеге Мегин Келли."Это факт: элементами украинского руководства предпринимались попытки убийства определенных людей. Начиная с нынешнего президента. <…> Я думаю, совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде", — сказал он.Журналист добавил, что были и другие люди, которые становились мишенью украинских властей.Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине. ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014463849.html

https://ria.ru/20250408/tramp-2010120607.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, такер карлсон, владимир зеленский