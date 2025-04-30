https://ria.ru/20250430/pokhorony-2014276402.html
СМИ раскрыли неожиданные подробности похорон папы Франциска
СМИ раскрыли неожиданные подробности похорон папы Франциска - РИА Новости, 30.04.2025
СМИ раскрыли неожиданные подробности похорон папы Франциска
В Ватикане опасались атаки беспилотниками во время похорон папы римского Франциска, пишет The National Interest. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:41:00+03:00
2025-04-30T10:41:00+03:00
2025-04-30T13:10:00+03:00
в мире
ватикан
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ближний восток
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Ватикане опасались атаки беспилотниками во время похорон папы римского Франциска, пишет The National Interest."Воздушное пространство Ватикана было закрыто, в том числе был введен полный запрет на полеты всех летательных аппаратов, чтобы предотвратить угрозы с воздуха во время похорон папы. Серьезное беспокойство вызывали небольшие самодельные дроны, особенно учитывая то, что на Украине и на Ближнем Востоке такие БПЛА легко переделывали в полноценное оружие", — говорится в материале.Обозреватели указали, что в Риме и в Ватикане были замечены тысячи военных, и некоторые из были оснащены противодронным вооружением.Папа римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии прощания с Франциском присутствовали различные мировые лидеры.
https://ria.ru/20250430/economist-2014257433.html
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в мире, ватикан, украина, ближний восток, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
В мире, Ватикан, Украина, Ближний Восток, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
СМИ раскрыли неожиданные подробности похорон папы Франциска
NI: в Ватикане опасались атаки БПЛА во время похорон папы Франциска