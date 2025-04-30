https://ria.ru/20250430/pokhorony-2014276402.html

СМИ раскрыли неожиданные подробности похорон папы Франциска

СМИ раскрыли неожиданные подробности похорон папы Франциска - РИА Новости, 30.04.2025

СМИ раскрыли неожиданные подробности похорон папы Франциска

В Ватикане опасались атаки беспилотниками во время похорон папы римского Франциска, пишет The National Interest. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:41:00+03:00

2025-04-30T10:41:00+03:00

2025-04-30T13:10:00+03:00

в мире

ватикан

украина

ближний восток

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Ватикане опасались атаки беспилотниками во время похорон папы римского Франциска, пишет The National Interest."Воздушное пространство Ватикана было закрыто, в том числе был введен полный запрет на полеты всех летательных аппаратов, чтобы предотвратить угрозы с воздуха во время похорон папы. Серьезное беспокойство вызывали небольшие самодельные дроны, особенно учитывая то, что на Украине и на Ближнем Востоке такие БПЛА легко переделывали в полноценное оружие", — говорится в материале.Обозреватели указали, что в Риме и в Ватикане были замечены тысячи военных, и некоторые из были оснащены противодронным вооружением.Папа римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии прощания с Франциском присутствовали различные мировые лидеры.

https://ria.ru/20250430/economist-2014257433.html

https://ria.ru/20250429/tramp-2014211163.html

ватикан

украина

ближний восток

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в мире, ватикан, украина, ближний восток, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск