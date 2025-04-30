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Пограничники нашли в Судже украинские боеприпасы и вооружение - РИА Новости, 30.04.2025
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14:51 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/pogranichniki-2014369661.html
Пограничники нашли в Судже украинские боеприпасы и вооружение
Пограничники нашли в Судже украинские боеприпасы и вооружение - РИА Новости, 30.04.2025
Пограничники нашли в Судже украинские боеприпасы и вооружение
Пограничники управления ФСБ России по Курской области в ходе рейда обнаружили в освобожденной от оккупации ВСУ курской Судже вражеские боеприпасы и вооружение,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:51:00+03:00
2025-04-30T14:51:00+03:00
россия
курская область
суджа
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Пограничники управления ФСБ России по Курской области в ходе рейда обнаружили в освобожденной от оккупации ВСУ курской Судже вражеские боеприпасы и вооружение, в том числе патроны и гранатометы, сообщили в Telegram-канале правительства региона. "29 апреля в ходе рейдовых мероприятий в рамках правового режима КТО в Судже сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области выявлены боеприпасы и вооружение ВСУ: ручная граната "М33", мина "М18АL", два короба для пулемета "Калашникова" с патронами калибра 7,62 мм в количестве 500 штук, две ленты с патронами калибра 7,62 производства НАТО в количестве 200 штук; РПГ-75, РПГ-75М, РПГ-7, РПГ-18 , ПГ-7Л, стартовый заряд для ПГ-7 ПР", - говорится в сообщении. Кроме того, сотрудниками ПУ ФСБ России установлен факт мародерства бойцов ВСУ в домах и постройках. "Напоминаем, по решению оперативного штаба до окончания работ по разминированию территории закрыт въезд на территорию 122 населенных пунктов приграничья, а также на сельскохозяйственные и лесные угодья, прилегающие к ним. На освобожденной территории еще остается большое количество взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250315/sapery-2005170560.html
https://ria.ru/20250430/vsu-2014347451.html
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россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
Россия, Курская область, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
Пограничники нашли в Судже украинские боеприпасы и вооружение

Пограничники нашли в Судже украинские гранатометы и боеприпасы

© РИА Новости / Андрей КоцБойцы в освобожденной Судже
Бойцы в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Бойцы в освобожденной Судже. Архивное фото
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КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Пограничники управления ФСБ России по Курской области в ходе рейда обнаружили в освобожденной от оккупации ВСУ курской Судже вражеские боеприпасы и вооружение, в том числе патроны и гранатометы, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
"29 апреля в ходе рейдовых мероприятий в рамках правового режима КТО в Судже сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области выявлены боеприпасы и вооружение ВСУ: ручная граната "М33", мина "М18АL", два короба для пулемета "Калашникова" с патронами калибра 7,62 мм в количестве 500 штук, две ленты с патронами калибра 7,62 производства НАТО в количестве 200 штук; РПГ-75, РПГ-75М, РПГ-7, РПГ-18 , ПГ-7Л, стартовый заряд для ПГ-7 ПР", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Минобороны рассказали о сложностях разминирования Курской области
15 марта, 11:33
Кроме того, сотрудниками ПУ ФСБ России установлен факт мародерства бойцов ВСУ в домах и постройках.
"Напоминаем, по решению оперативного штаба до окончания работ по разминированию территории закрыт въезд на территорию 122 населенных пунктов приграничья, а также на сельскохозяйственные и лесные угодья, прилегающие к ним. На освобожденной территории еще остается большое количество взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
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РоссияКурская областьСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
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