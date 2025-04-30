https://ria.ru/20250430/pogranichniki-2014369661.html

Пограничники нашли в Судже украинские боеприпасы и вооружение

Пограничники нашли в Судже украинские боеприпасы и вооружение - РИА Новости, 30.04.2025

Пограничники нашли в Судже украинские боеприпасы и вооружение

Пограничники управления ФСБ России по Курской области в ходе рейда обнаружили в освобожденной от оккупации ВСУ курской Судже вражеские боеприпасы и вооружение,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:51:00+03:00

2025-04-30T14:51:00+03:00

2025-04-30T14:51:00+03:00

россия

курская область

суджа

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Пограничники управления ФСБ России по Курской области в ходе рейда обнаружили в освобожденной от оккупации ВСУ курской Судже вражеские боеприпасы и вооружение, в том числе патроны и гранатометы, сообщили в Telegram-канале правительства региона. "29 апреля в ходе рейдовых мероприятий в рамках правового режима КТО в Судже сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области выявлены боеприпасы и вооружение ВСУ: ручная граната "М33", мина "М18АL", два короба для пулемета "Калашникова" с патронами калибра 7,62 мм в количестве 500 штук, две ленты с патронами калибра 7,62 производства НАТО в количестве 200 штук; РПГ-75, РПГ-75М, РПГ-7, РПГ-18 , ПГ-7Л, стартовый заряд для ПГ-7 ПР", - говорится в сообщении. Кроме того, сотрудниками ПУ ФСБ России установлен факт мародерства бойцов ВСУ в домах и постройках. "Напоминаем, по решению оперативного штаба до окончания работ по разминированию территории закрыт въезд на территорию 122 населенных пунктов приграничья, а также на сельскохозяйственные и лесные угодья, прилегающие к ним. На освобожденной территории еще остается большое количество взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250315/sapery-2005170560.html

https://ria.ru/20250430/vsu-2014347451.html

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курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато