Жителя Подмосковья будут судить за передачу ВСУ данных о военных объектах
Дело жителя Подмосковья, подозреваемого в сотрудничестве с ВСУ, отправили в суд
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Житель Московской области, передававший, по версии следствия, ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, предстанет перед военным судом, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Московской области Эльдара Марченко. Он обвиняется по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
12 января 2024, 10:29
По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома.
На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из аппаратов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.
Расследование в отношении соучастников продолжается.
Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены
4 июля 2024, 13:19