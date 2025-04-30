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Жителя Подмосковья будут судить за передачу ВСУ данных о военных объектах - РИА Новости, 30.04.2025
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12:56 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/podmoskove-2014324043.html
Жителя Подмосковья будут судить за передачу ВСУ данных о военных объектах
Жителя Подмосковья будут судить за передачу ВСУ данных о военных объектах - РИА Новости, 30.04.2025
Жителя Подмосковья будут судить за передачу ВСУ данных о военных объектах
Житель Московской области, передававший, по версии следствия, ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, предстанет перед военным судом, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:56:00+03:00
2025-04-30T12:56:00+03:00
происшествия
курск
московская область (подмосковье)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Житель Московской области, передававший, по версии следствия, ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, предстанет перед военным судом, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Московской области Эльдара Марченко. Он обвиняется по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома. На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из аппаратов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей. Расследование в отношении соучастников продолжается.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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курск
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, курск, московская область (подмосковье), россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Курск, Московская область (Подмосковье), Россия, Вооруженные силы Украины
Жителя Подмосковья будут судить за передачу ВСУ данных о военных объектах

Дело жителя Подмосковья, подозреваемого в сотрудничестве с ВСУ, отправили в суд

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Житель Московской области, передававший, по версии следствия, ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, предстанет перед военным судом, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Московской области Эльдара Марченко. Он обвиняется по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома.
На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из аппаратов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.
Расследование в отношении соучастников продолжается.
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ПроисшествияКурскМосковская область (Подмосковье)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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