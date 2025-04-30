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Жители Молдавии 9 мая предпочтут праздновать День Победы, показал опрос - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:35 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/pobeda-2014503218.html
Жители Молдавии 9 мая предпочтут праздновать День Победы, показал опрос
Жители Молдавии 9 мая предпочтут праздновать День Победы, показал опрос - РИА Новости, 30.04.2025
Жители Молдавии 9 мая предпочтут праздновать День Победы, показал опрос
Жители Молдавии 9 мая предпочитают праздновать День Победы, а не День Европы, свидетельствуют результаты соцопроса, которые опубликовала в среду молдавская... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T21:35:00+03:00
2025-04-30T21:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
кишинев
германия
майя санду
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Жители Молдавии 9 мая предпочитают праздновать День Победы, а не День Европы, свидетельствуют результаты соцопроса, которые опубликовала в среду молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертный полк". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. Жителей Молдавии попросили ответить, будут ли они отмечать 9 мая День Победы. 58,2% респондентов ответили утвердительно, 36,2% участников опроса не собираются праздновать, еще 5,6%. - не стали отвечать на этот вопрос. Также респондентов спросили, намерены ли они праздновать День Европы. Поддержать этот праздник согласны 42,6% респондентов, против - 49,2%, не ответили - 8,1%. Опрос проводился в период с 13 по 25 апреля, в нем приняли участие 1027 человек из 306 населенных пунктов. Уровень допустимой погрешности равен 3%. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в республике проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло закон о запрете на использование георгиевской ленты и об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html
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в мире, молдавия, кишинев, германия, майя санду, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Германия, Майя Санду, День Победы
Жители Молдавии 9 мая предпочтут праздновать День Победы, показал опрос

Date Inteligente: жители Молдавии 9 мая предпочтут праздновать День Победы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Жители Молдавии 9 мая предпочитают праздновать День Победы, а не День Европы, свидетельствуют результаты соцопроса, которые опубликовала в среду молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертный полк". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации.
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Кишинев не предложил альтернативный маршрут для "Бессмертного полка"
24 апреля, 18:33
Жителей Молдавии попросили ответить, будут ли они отмечать 9 мая День Победы. 58,2% респондентов ответили утвердительно, 36,2% участников опроса не собираются праздновать, еще 5,6%. - не стали отвечать на этот вопрос.
Также респондентов спросили, намерены ли они праздновать День Европы. Поддержать этот праздник согласны 42,6% респондентов, против - 49,2%, не ответили - 8,1%.
Опрос проводился в период с 13 по 25 апреля, в нем приняли участие 1027 человек из 306 населенных пунктов. Уровень допустимой погрешности равен 3%.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в республике проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло закон о запрете на использование георгиевской ленты и об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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