Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с зарубежными координаторами "Бессмертного Полка" - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:01 30.04.2025 (обновлено: 19:18 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/pobeda-2014467573.html
Путин встретится с зарубежными координаторами "Бессмертного Полка"
Путин встретится с зарубежными координаторами "Бессмертного Полка" - РИА Новости, 30.04.2025
Путин встретится с зарубежными координаторами "Бессмертного Полка"
Президент России Владимир Путин согласился встретиться с координаторами движения "Бессмертный полк". РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:01:00+03:00
2025-04-30T19:18:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
испания
виктор самойлов
акция "бессмертный полк"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011673035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db2ec52094360b4cc86f6707cee84c61.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился встретиться с координаторами движения "Бессмертный полк".В ходе встречи президента России с участниками просветительского марафона "Знание.Первые", координатор движения "Бессмертный полк" в Испании Виктория Самойлова отметила, что у координаторов движения есть мечта - встретиться с Путиным, рассказать о своей деятельности и поблагодарить главу государства за поддержку в деле сохранения справедливости и исторической правды."Что касается встречи, с удовольствием это сделаю. Надо просто подобрать время, формат. Передайте самые наилучшие пожелания всем, кто вместе с вами занимается этим благородным делом защиты правды о Второй мировой войне. Спасибо вам большое", - сказал Путин.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые"
https://ria.ru/20250430/putin-2014471693.html
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011673035_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6413262cc2b8b5551b49e400fd1d2977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, россия, испания, виктор самойлов, акция "бессмертный полк"
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Испания, Виктор Самойлов, Акция "Бессмертный полк"
Путин встретится с зарубежными координаторами "Бессмертного Полка"

Путин встретится с зарубежными координаторами движения "Бессмертный Полк"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился встретиться с координаторами движения "Бессмертный полк".
В ходе встречи президента России с участниками просветительского марафона "Знание.Первые", координатор движения "Бессмертный полк" в Испании Виктория Самойлова отметила, что у координаторов движения есть мечта - встретиться с Путиным, рассказать о своей деятельности и поблагодарить главу государства за поддержку в деле сохранения справедливости и исторической правды.
"Что касается встречи, с удовольствием это сделаю. Надо просто подобрать время, формат. Передайте самые наилучшие пожелания всем, кто вместе с вами занимается этим благородным делом защиты правды о Второй мировой войне. Спасибо вам большое", - сказал Путин.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые"
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Немецкие танки с крестами на Украине вызывают ассоциации, заявил Путин
Вчера, 19:13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинВ миреРоссияИспанияВиктор СамойловАкция "Бессмертный полк"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала