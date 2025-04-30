https://ria.ru/20250430/pobeda-2014467573.html

Путин встретится с зарубежными координаторами "Бессмертного Полка"

Путин встретится с зарубежными координаторами "Бессмертного Полка" - РИА Новости, 30.04.2025

Путин встретится с зарубежными координаторами "Бессмертного Полка"

Президент России Владимир Путин согласился встретиться с координаторами движения "Бессмертный полк". РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:01:00+03:00

2025-04-30T19:01:00+03:00

2025-04-30T19:18:00+03:00

владимир путин

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испания

виктор самойлов

акция "бессмертный полк"

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился встретиться с координаторами движения "Бессмертный полк".В ходе встречи президента России с участниками просветительского марафона "Знание.Первые", координатор движения "Бессмертный полк" в Испании Виктория Самойлова отметила, что у координаторов движения есть мечта - встретиться с Путиным, рассказать о своей деятельности и поблагодарить главу государства за поддержку в деле сохранения справедливости и исторической правды."Что касается встречи, с удовольствием это сделаю. Надо просто подобрать время, формат. Передайте самые наилучшие пожелания всем, кто вместе с вами занимается этим благородным делом защиты правды о Второй мировой войне. Спасибо вам большое", - сказал Путин.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые"

https://ria.ru/20250430/putin-2014471693.html

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владимир путин, в мире, россия, испания, виктор самойлов, акция "бессмертный полк"