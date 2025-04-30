В Азербайджане ветеранам ВОВ выплачена помощь в размере 1500 долларов
В Азербайджане ветеранам ВОВ выплачена единовременная материальная помощь
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны . Архивное фото
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БАКУ, 30 апр – РИА Новости. В Азербайджане ветеранам Великой Отечественной войны выплачена единовременная материальная помощь в размере 2 500 манатов (около 1500 долларов США) в связи с 80-й годовщиной Победы, сообщили РИА Новости в среду в азербайджанской организации ветеранов войны и труда.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу". На предоставление данной помощи из предусмотренного в государственном бюджете страны на 2025 год резервного фонда президента было выделено 3,2 миллиона манатов (1,9 миллиона долларов).
"Сегодня в связи с 80-й годовщиной Победы во Второй мировой войне участникам войны была выплачена единовременная материальная помощь в размере 2500 манатов. Вдовы погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работники специальных формирований, выполнявших в годы Второй мировой войны поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лица, награжденные, соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участники блокады города Ленинград получили единовременную помощь в размере 1250 манатов (около 750 долларов США)", - сообщили в организации.
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