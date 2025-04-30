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Завершилось заседание III международного антифашистского конгресса

Завершилось заседание III международного антифашистского конгресса - РИА Новости, 30.04.2025

Завершилось заседание III международного антифашистского конгресса

Пленарное заседание III международного антифашистского конгресса завершилось в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Далее участников ожидает работа в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:03:00+03:00

2025-04-30T17:03:00+03:00

2025-04-30T17:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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белоруссия

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виктор хренин

патриот

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пленарное заседание III международного антифашистского конгресса завершилось в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Далее участников ожидает работа в четырех тематических секциях. Открывая пленарное заседание конгресса, заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин поблагодарил всех участников, особенно ветеранов и зарубежных коллег за участие в конгрессе. Замглавы оборонного ведомства обратил внимание на то, что форум проходит в памятный день, ведь 30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. "Сегодня важно объединить усилия мирового сообщества для осуждения любых проявлений преступной идеологии. Этой цели и служит проводимый нами конгресс", - сказал он. Горемыкин также поприветствовал участников от лица министра. Приветственную телеграмму конгрессу направил президент РФ Владимир Путин. В ней он отметил, что сегодня, "когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны 20-го столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплоченными в отстаивании правды о минувшей войне". В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обратил внимание на то, что спровоцированный странами Запада конфликт на Украине свидетельствует, что нацизм, поверженный в 1945 году, не изжит. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях для предотвращения глобальных вызовов и угроз современности необходима консолидация прогрессивных международных сил в борьбе с нацизмом на фундаменте общей исторической политики. В работе конгресса принял участие глава военной делегации КНДР генерал-лейтенант Пак Ен Ир. "Восемьдесят лет назад армия и народ Советского Союза, проявив беспримерную самоотверженность и массовый героизм, разгромили фашистскую Германию, которая угрожала существованию человечества, и тем самым внесли решающий вклад в защиту мира и безопасности на Земле", - отметил он. Глава делегации КНДР подчеркнул, что в ходе Второй мировой войны СССР исторически доказал, что как бы ни были сильны противники, "они не смогут избежать поражения перед силами правды, наполненными пламенным духом патриотизма и волей". По завершению пленарного заседания участники приняли участие в трех пленарных сессиях: "От нацистской Германии до неонацистской Украины: геноцид, как составная часть идеологии и практики нацистов всех времен", "Культурный фронт" в борьбе с идеологией нацизма: история и современность", "Роль СМИ в противодействии угрозам неонацизма, формировании боевого духа армии и сохранении единства на фоне специальной военной операции". А напротив Главного храма ВС РФ состоится военно-патриотическая акция "Молодежь против нацизма!", в которой примут участие более 3 тысяч человек. Участники возложат цветы и венки к мемориалу "Матерям победителей", примут в юнармейское движение более 500 школьников и встретятся с Героями России - участниками спецоперации. III международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" проводится по инициативе министерства обороны РФ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье. В конгрессе принимают участие представители 43 государств, в том числе военнослужащие парадных воинских расчетов, прибывшие в Москву для участия в Параде на Красной площади, политики, государственные деятели, представители науки и образования, деятели культуры и ветераны Великой Отечественной войны, других войн и локальных конфликтов. Участниками конференции также стали курсанты более 40 высших образовательных организаций министерств обороны России и Белоруссии.

https://ria.ru/20250423/uchastniki-2013039149.html

https://ria.ru/20250423/kilinch-2012966045.html

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россия, белоруссия, украина, виктор горемыкин, владимир путин, виктор хренин, патриот, день победы, в мире