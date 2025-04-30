Завершилось заседание III международного антифашистского конгресса
Заседание III международного антифашистского конгресса завершилось в "Патриоте"
Посетители центра "Патриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пленарное заседание III международного антифашистского конгресса завершилось в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Далее участников ожидает работа в четырех тематических секциях.
Открывая пленарное заседание конгресса, заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин поблагодарил всех участников, особенно ветеранов и зарубежных коллег за участие в конгрессе. Замглавы оборонного ведомства обратил внимание на то, что форум проходит в памятный день, ведь 30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Знамя Победы.
"Сегодня важно объединить усилия мирового сообщества для осуждения любых проявлений преступной идеологии. Этой цели и служит проводимый нами конгресс", - сказал он.
Горемыкин также поприветствовал участников от лица министра.
Приветственную телеграмму конгрессу направил президент РФ Владимир Путин. В ней он отметил, что сегодня, "когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны 20-го столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплоченными в отстаивании правды о минувшей войне".
В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обратил внимание на то, что спровоцированный странами Запада конфликт на Украине свидетельствует, что нацизм, поверженный в 1945 году, не изжит. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях для предотвращения глобальных вызовов и угроз современности необходима консолидация прогрессивных международных сил в борьбе с нацизмом на фундаменте общей исторической политики.
В работе конгресса принял участие глава военной делегации КНДР генерал-лейтенант Пак Ен Ир.
"Восемьдесят лет назад армия и народ Советского Союза, проявив беспримерную самоотверженность и массовый героизм, разгромили фашистскую Германию, которая угрожала существованию человечества, и тем самым внесли решающий вклад в защиту мира и безопасности на Земле", - отметил он. Глава делегации КНДР подчеркнул, что в ходе Второй мировой войны СССР исторически доказал, что как бы ни были сильны противники, "они не смогут избежать поражения перед силами правды, наполненными пламенным духом патриотизма и волей".
По завершению пленарного заседания участники приняли участие в трех пленарных сессиях: "От нацистской Германии до неонацистской Украины: геноцид, как составная часть идеологии и практики нацистов всех времен", "Культурный фронт" в борьбе с идеологией нацизма: история и современность", "Роль СМИ в противодействии угрозам неонацизма, формировании боевого духа армии и сохранении единства на фоне специальной военной операции". А напротив Главного храма ВС РФ состоится военно-патриотическая акция "Молодежь против нацизма!", в которой примут участие более 3 тысяч человек. Участники возложат цветы и венки к мемориалу "Матерям победителей", примут в юнармейское движение более 500 школьников и встретятся с Героями России - участниками спецоперации.
III международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" проводится по инициативе министерства обороны РФ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье.
В конгрессе принимают участие представители 43 государств, в том числе военнослужащие парадных воинских расчетов, прибывшие в Москву для участия в Параде на Красной площади, политики, государственные деятели, представители науки и образования, деятели культуры и ветераны Великой Отечественной войны, других войн и локальных конфликтов. Участниками конференции также стали курсанты более 40 высших образовательных организаций министерств обороны России и Белоруссии.
Немецкая антифашистка Килинч получила российское гражданство
23 апреля, 14:52