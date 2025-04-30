https://ria.ru/20250430/pobeda-2014421789.html

Концерт, посвященный 80-летию Победы, пройдет на Эльбрусе

Концерт, посвященный 80-летию Победы, пройдет на Эльбрусе - РИА Новости, 30.04.2025

Концерт, посвященный 80-летию Победы, пройдет на Эльбрусе

Концерт, посвященный 80-летию Победы, пройдет в праздничный день 9 мая на станции "Мир" на Эльбрусе на высоте 3,5 тысячи метров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:46:00+03:00

2025-04-30T16:46:00+03:00

2025-04-30T16:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

эльбрус

кавказ

россия

день победы

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НАЛЬЧИК, 30 апр - РИА Новости. Концерт, посвященный 80-летию Победы, пройдет в праздничный день 9 мая на станции "Мир" на Эльбрусе на высоте 3,5 тысячи метров, сообщила пресс-служба Кавказ.РФ. "Главным событием праздничной программы на курорте "Эльбрус" в юбилейный День Победы станет концерт на станции канатной дороги "Мир". Песни и стихи о войне в исполнении артистов Кабардино-Балкарии будут звучать на высоте 3500 метров, рядом с памятником героям обороны Приэльбрусья 1941-1945 годов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в праздничный день гости курорта тоже смогут выйти к концертному микрофону, чтобы поделиться историями своих предков - участников Великой Отечественной войны в рамках проекта "Голоса потомков". После минуты молчания все собравшиеся хором исполнят песню "День Победы". "Еще одной праздничной площадкой на курорте станет ярмарка поляны Азау, в районе нижней станции канатных дорог, на высоте 2350 метров. Здесь гости смогут погрузиться в военную историю Приэльбрусья на выездной музейной выставке "Память и доблесть", посвященной краху гитлеровской операции "Эдельвейс" и вкладу Кабардино-Балкарии в Великую Победу", - добавили в компании. Также на поляне Азау будет работать полевая кухня, а дети на тематических мастер-классах смогут изготовить сувениры с символикой праздника.

https://ria.ru/20250414/simvol-2011144526.html

эльбрус

кавказ

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общество, эльбрус, кавказ, россия, день победы