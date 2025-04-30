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Словакия выделит более 700 тысяч евро на торжества ко Дню Победы - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:10 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/pobeda-2014380744.html
Словакия выделит более 700 тысяч евро на торжества ко Дню Победы
Словакия выделит более 700 тысяч евро на торжества ко Дню Победы - РИА Новости, 30.04.2025
Словакия выделит более 700 тысяч евро на торжества ко Дню Победы
Правительство Словакии одобрило выделение более 700 тысяч евро на мероприятия, которые запланированы в республике ко Дню победы над фашизмом, следует из... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:10:00+03:00
2025-04-30T15:10:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство Словакии одобрило выделение более 700 тысяч евро на мероприятия, которые запланированы в республике ко Дню победы над фашизмом, следует из документов. "Общая сумма финансовых средств для проведения торжеств составляет 705 487,40 евро", - говорится в пояснительной записке к документам, которые правительство Словакии одобрило на заседании в среду. Из программы следует, что торжественные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе и Дня победы над фашизмом состоятся 8 мая в двух городах - в Братиславе и в Пьештянах (87 километров от столицы). В городе Пьештяны запланировано возложение венков к мемориалу, установленному в честь погибших солдат румынской армии, демонстрация военной техники и культурная программа, а вечером в Братиславе состоится гала-вечер.
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в мире, словакия, братислава, европа, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Словакия, Братислава, Европа, День Победы
Словакия выделит более 700 тысяч евро на торжества ко Дню Победы

Правительство Словакии выделило более 700 тысяч евро на празднование Дня Победы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство Словакии одобрило выделение более 700 тысяч евро на мероприятия, которые запланированы в республике ко Дню победы над фашизмом, следует из документов.
"Общая сумма финансовых средств для проведения торжеств составляет 705 487,40 евро", - говорится в пояснительной записке к документам, которые правительство Словакии одобрило на заседании в среду.
Из программы следует, что торжественные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе и Дня победы над фашизмом состоятся 8 мая в двух городах - в Братиславе и в Пьештянах (87 километров от столицы). В городе Пьештяны запланировано возложение венков к мемориалу, установленному в честь погибших солдат румынской армии, демонстрация военной техники и культурная программа, а вечером в Братиславе состоится гала-вечер.
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