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Песков дал оценку просветительскому марафону "Знание. Первые"
Песков дал оценку просветительскому марафону "Знание. Первые" - РИА Новости, 30.04.2025
Песков дал оценку просветительскому марафону "Знание. Первые"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал просветительский марафон "Знание. Первые" прекрасной возможностью поделиться своим пониманием о Дне... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:35:00+03:00
2025-04-30T12:35:00+03:00
2025-04-30T12:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
дмитрий песков
день победы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал просветительский марафон "Знание. Первые" прекрасной возможностью поделиться своим пониманием о Дне Победы. Он подчеркнул, что каждый год День Победы - это святой праздник для россиян, а отмечаемая в этом году 80-я годовщина Победы имеет особое эмоциональное и смысловое значение. "Поэтому, конечно, для меня большая честь быть приглашенным выступить. Это прекрасная возможность поделиться своим пониманием о Дне Победы. Я надеюсь, что хотя бы отчасти смог это сделать с той прекрасной аудиторией, которая здесь есть", - сказал Песков журналистам после выступления перед участниками марафона. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/diktant-2014286393.html
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общество, россия, дмитрий песков, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Дмитрий Песков, День Победы
Песков дал оценку просветительскому марафону "Знание. Первые"
Песков: марафон "Знание. Первые" позволяет поделиться пониманием о Дне Победы