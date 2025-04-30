https://ria.ru/20250430/pobeda-2014315039.html

Песков дал оценку просветительскому марафону "Знание. Первые"

Песков дал оценку просветительскому марафону "Знание. Первые" - РИА Новости, 30.04.2025

Песков дал оценку просветительскому марафону "Знание. Первые"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал просветительский марафон "Знание. Первые" прекрасной возможностью поделиться своим пониманием о Дне... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:35:00+03:00

2025-04-30T12:35:00+03:00

2025-04-30T12:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

дмитрий песков

день победы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал просветительский марафон "Знание. Первые" прекрасной возможностью поделиться своим пониманием о Дне Победы. Он подчеркнул, что каждый год День Победы - это святой праздник для россиян, а отмечаемая в этом году 80-я годовщина Победы имеет особое эмоциональное и смысловое значение. "Поэтому, конечно, для меня большая честь быть приглашенным выступить. Это прекрасная возможность поделиться своим пониманием о Дне Победы. Я надеюсь, что хотя бы отчасти смог это сделать с той прекрасной аудиторией, которая здесь есть", - сказал Песков журналистам после выступления перед участниками марафона. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/diktant-2014286393.html

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общество, россия, дмитрий песков, день победы