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"Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:24 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/pobeda-2014290315.html
"Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области
"Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области - РИА Новости, 30.04.2025
"Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области
"Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области, в числе его пассажиров ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщила Московская... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:24:00+03:00
2025-04-30T11:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
орловская область
ржд
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области, в числе его пассажиров ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области. Среди его пассажиров – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, а также студенты профильных учебных заведений", - говорится в сообщении. Проводы поезда в путь, пишет МЖД, прошли в торжественной обстановке. Для участников поездки и гостей выступил танцевальный ансамбль и состоялся флешмоб "Вальс Победы". В пути "Поезд Победы" сделает остановки на станциях "Залегощь" и "Верьховье", где участники акции почтят у мемориалов память павших героев. Завершится маршрут на станции "Русский Брод". Ко Дню Победы там провели масштабное обновление пассажирской инфраструктуры. Кроме того, будет открыт музей, посвященный истории железных дорог.
https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html
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общество, орловская область, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Орловская область, РЖД, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области

МЖД: "Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области

© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram"Поезд Победы"
Поезд Победы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
"Поезд Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области, в числе его пассажиров ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области. Среди его пассажиров – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, а также студенты профильных учебных заведений", - говорится в сообщении.
Проводы поезда в путь, пишет МЖД, прошли в торжественной обстановке. Для участников поездки и гостей выступил танцевальный ансамбль и состоялся флешмоб "Вальс Победы".
В пути "Поезд Победы" сделает остановки на станциях "Залегощь" и "Верьховье", где участники акции почтят у мемориалов память павших героев.
Завершится маршрут на станции "Русский Брод". Ко Дню Победы там провели масштабное обновление пассажирской инфраструктуры. Кроме того, будет открыт музей, посвященный истории железных дорог.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоОрловская областьРЖД80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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