https://ria.ru/20250430/pobeda-2014290315.html

"Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области

"Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области - РИА Новости, 30.04.2025

"Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области

"Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области, в числе его пассажиров ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщила Московская... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:24:00+03:00

2025-04-30T11:24:00+03:00

2025-04-30T11:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

орловская область

ржд

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области, в числе его пассажиров ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Поезд Победы" отправился по местам боевой славы Орловской области. Среди его пассажиров – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, а также студенты профильных учебных заведений", - говорится в сообщении. Проводы поезда в путь, пишет МЖД, прошли в торжественной обстановке. Для участников поездки и гостей выступил танцевальный ансамбль и состоялся флешмоб "Вальс Победы". В пути "Поезд Победы" сделает остановки на станциях "Залегощь" и "Верьховье", где участники акции почтят у мемориалов память павших героев. Завершится маршрут на станции "Русский Брод". Ко Дню Победы там провели масштабное обновление пассажирской инфраструктуры. Кроме того, будет открыт музей, посвященный истории железных дорог.

https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html

орловская область

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общество, орловская область, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне