https://ria.ru/20250430/pobeda--2014484869.html

В Эстонии в преддверии 9 мая запретили шествия и собрания, сообщает ERR

В Эстонии в преддверии 9 мая запретили шествия и собрания, сообщает ERR - РИА Новости, 30.04.2025

В Эстонии в преддверии 9 мая запретили шествия и собрания, сообщает ERR

Департамент полиции и погранохраны Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретил в Таллине и ряде уездов, где проживает значительная часть русскоязычного... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:07:00+03:00

2025-04-30T20:07:00+03:00

2025-04-30T20:07:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретил в Таллине и ряде уездов, где проживает значительная часть русскоязычного населения, публичные собрания и шествия, а также демонстрацию связанной с РФ символики, сообщает в среду телерадиокомпания ERR со ссылкой на ведомство. "Департамент полиции и погранохраны вводит запрет на проведение публичных собраний... в Харьюмаа, а также в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. Запрет действует с 8 по 10 мая... Запрещены любые собрания, на которых используется запрещенная символика", - говорится в сообщении. Как отмечает ERR, организация запрещенных публичных в эти дни собраний повлечет за собой штраф или тюремное заключение сроком до одного года, при этом полиция будет задерживать людей, помогающих организовать подобные мероприятия. За использование символики, связанной с Россией и Днем Победы, предусмотрены штраф в размере до 2,4 тысячи евро или арест, добавляет телерадиокомпания. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".

https://ria.ru/20250430/estonija-2014332385.html

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в мире, эстония, таллин, россия, день победы