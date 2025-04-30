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В МЭР подсчитали, на сколько вырастут коммунальные платежи в 2026 году - РИА Новости, 30.04.2025
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21:09 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/platezh-2014499166.html
В МЭР подсчитали, на сколько вырастут коммунальные платежи в 2026 году
В МЭР подсчитали, на сколько вырастут коммунальные платежи в 2026 году - РИА Новости, 30.04.2025
В МЭР подсчитали, на сколько вырастут коммунальные платежи в 2026 году
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 июля 2026 года вырастет на 9,8%, с 1 июля 2027 года - на 7,9%, с 1 июля 2028 года - на... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T21:09:00+03:00
2025-04-30T21:09:00+03:00
экономика
россия
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жку
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 июля 2026 года вырастет на 9,8%, с 1 июля 2027 года - на 7,9%, с 1 июля 2028 года - на 5,9%, следует из опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условий на 2026-2028 годы, которые были рассмотрены правительством. Еще осенью министерство ожидало, что уровень индексации в 2026 и 2027 года будет ниже - 5,4% и 4,8%, соответственно по годам. Уровень индексации в текущем году сохранен: общий платеж россиян за ЖКУ вырастет с 1 июля на 11,9%. "В 2026 и 2027 годах прирост индексации совокупного платежа граждан определяется двумя факторами: переоценкой инфляции и влиянием дополнительной индексации цен на газ. Индекс платы граждан за коммунальные услуги в 2026 году прогнозируется на уровне 9,8%, в 2027 году – 7,9%, в 2028 году – 5,9%", - говорится в документе. В соответствии с прогнозом министерства инфляция в России по итогам 2025 года составит 7,6%, в 2026-2028 годах - 4% ежегодно.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), жку
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ЖКУ
В МЭР подсчитали, на сколько вырастут коммунальные платежи в 2026 году

Прогноз МЭР: общий платеж россиян за ЖКУ с 1 июля 2026 года вырастет на 9,8%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевушка подсчитывает коммунальные платежи
Девушка подсчитывает коммунальные платежи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Девушка подсчитывает коммунальные платежи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 июля 2026 года вырастет на 9,8%, с 1 июля 2027 года - на 7,9%, с 1 июля 2028 года - на 5,9%, следует из опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условий на 2026-2028 годы, которые были рассмотрены правительством.
Еще осенью министерство ожидало, что уровень индексации в 2026 и 2027 года будет ниже - 5,4% и 4,8%, соответственно по годам. Уровень индексации в текущем году сохранен: общий платеж россиян за ЖКУ вырастет с 1 июля на 11,9%.
«
"В 2026 и 2027 годах прирост индексации совокупного платежа граждан определяется двумя факторами: переоценкой инфляции и влиянием дополнительной индексации цен на газ. Индекс платы граждан за коммунальные услуги в 2026 году прогнозируется на уровне 9,8%, в 2027 году – 7,9%, в 2028 году – 5,9%", - говорится в документе.
В соответствии с прогнозом министерства инфляция в России по итогам 2025 года составит 7,6%, в 2026-2028 годах - 4% ежегодно.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ЖКУ
 
 
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