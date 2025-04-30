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В Подмосковье обновили сервис по подготовке градостроительных планов
В Подмосковье обновили сервис по подготовке градостроительных планов - РИА Новости, 30.04.2025
В Подмосковье обновили сервис по подготовке градостроительных планов
Московская область улучшила онлайн-сервис по оформлению градостроительных планов земельных участков, предоставив новые функциональные возможности на... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:34:00+03:00
2025-04-30T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московская область улучшила онлайн-сервис по оформлению градостроительных планов земельных участков, предоставив новые функциональные возможности на региональном портале государственных услуг, сообщил 360.ru.Как пояснила глава министерства госуправления Подмосковья Надежда Куртяник, нововведения сделают процедуру подачи заявки более удобной и прозрачной. Автоматизированные сервисы будут проверять, не дублируются ли запросы, а также оценивать полноту представленных документов."В каждом конкретном случае сервисы предлагают изучить алгоритм дальнейших действий. Также в рамках услуги теперь можно получить градплан на смежные земельные участки", – рассказала министр.Услуга предназначается для оформления документации, необходимой при возведении и реконструкции построек. За первые месяцы 2025 года ей воспользовались более 20 тысяч раз.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Московская область улучшила онлайн-сервис по оформлению градостроительных планов земельных участков, предоставив новые функциональные возможности на региональном портале государственных услуг, сообщил 360.ru
.
Как пояснила глава министерства госуправления Подмосковья Надежда Куртяник, нововведения сделают процедуру подачи заявки более удобной и прозрачной. Автоматизированные сервисы будут проверять, не дублируются ли запросы, а также оценивать полноту представленных документов.
"В каждом конкретном случае сервисы предлагают изучить алгоритм дальнейших действий. Также в рамках услуги теперь можно получить градплан на смежные земельные участки", – рассказала министр.
Услуга предназначается для оформления документации, необходимой при возведении и реконструкции построек. За первые месяцы 2025 года ей воспользовались более 20 тысяч раз.