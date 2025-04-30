Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье обновили сервис по подготовке градостроительных планов - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:34 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/plan-2014392261.html
В Подмосковье обновили сервис по подготовке градостроительных планов
В Подмосковье обновили сервис по подготовке градостроительных планов - РИА Новости, 30.04.2025
В Подмосковье обновили сервис по подготовке градостроительных планов
Московская область улучшила онлайн-сервис по оформлению градостроительных планов земельных участков, предоставив новые функциональные возможности на... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:34:00+03:00
2025-04-30T15:34:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010009198_0:252:3045:1965_1920x0_80_0_0_c2a6b2619c26ba1e1ec53a51bf278efe.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московская область улучшила онлайн-сервис по оформлению градостроительных планов земельных участков, предоставив новые функциональные возможности на региональном портале государственных услуг, сообщил 360.ru.Как пояснила глава министерства госуправления Подмосковья Надежда Куртяник, нововведения сделают процедуру подачи заявки более удобной и прозрачной. Автоматизированные сервисы будут проверять, не дублируются ли запросы, а также оценивать полноту представленных документов."В каждом конкретном случае сервисы предлагают изучить алгоритм дальнейших действий. Также в рамках услуги теперь можно получить градплан на смежные земельные участки", – рассказала министр.Услуга предназначается для оформления документации, необходимой при возведении и реконструкции построек. За первые месяцы 2025 года ей воспользовались более 20 тысяч раз.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010009198_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_833a418ab019b8c98ac44b2ee03895ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье обновили сервис по подготовке градостроительных планов

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтроительство нового микрорайона на Юго-Востоке Москвы
Строительство нового микрорайона на Юго-Востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московская область улучшила онлайн-сервис по оформлению градостроительных планов земельных участков, предоставив новые функциональные возможности на региональном портале государственных услуг, сообщил 360.ru.
Как пояснила глава министерства госуправления Подмосковья Надежда Куртяник, нововведения сделают процедуру подачи заявки более удобной и прозрачной. Автоматизированные сервисы будут проверять, не дублируются ли запросы, а также оценивать полноту представленных документов.
"В каждом конкретном случае сервисы предлагают изучить алгоритм дальнейших действий. Также в рамках услуги теперь можно получить градплан на смежные земельные участки", – рассказала министр.
Услуга предназначается для оформления документации, необходимой при возведении и реконструкции построек. За первые месяцы 2025 года ей воспользовались более 20 тысяч раз.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала