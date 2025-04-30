https://ria.ru/20250430/plan-2014392261.html

В Подмосковье обновили сервис по подготовке градостроительных планов

В Подмосковье обновили сервис по подготовке градостроительных планов - РИА Новости, 30.04.2025

В Подмосковье обновили сервис по подготовке градостроительных планов

Московская область улучшила онлайн-сервис по оформлению градостроительных планов земельных участков, предоставив новые функциональные возможности на... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:34:00+03:00

2025-04-30T15:34:00+03:00

2025-04-30T15:34:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010009198_0:252:3045:1965_1920x0_80_0_0_c2a6b2619c26ba1e1ec53a51bf278efe.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московская область улучшила онлайн-сервис по оформлению градостроительных планов земельных участков, предоставив новые функциональные возможности на региональном портале государственных услуг, сообщил 360.ru.Как пояснила глава министерства госуправления Подмосковья Надежда Куртяник, нововведения сделают процедуру подачи заявки более удобной и прозрачной. Автоматизированные сервисы будут проверять, не дублируются ли запросы, а также оценивать полноту представленных документов."В каждом конкретном случае сервисы предлагают изучить алгоритм дальнейших действий. Также в рамках услуги теперь можно получить градплан на смежные земельные участки", – рассказала министр.Услуга предназначается для оформления документации, необходимой при возведении и реконструкции построек. За первые месяцы 2025 года ей воспользовались более 20 тысяч раз.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)