https://ria.ru/20250430/plan-2014331904.html

Планам Трампа противостоит отлаженная система, заявил Медведчук

Планам Трампа противостоит отлаженная система, заявил Медведчук - РИА Новости, 30.04.2025

Планам Трампа противостоит отлаженная система, заявил Медведчук

Планам американского президента Дональда Трампа по установлению мира на Украине противостоит мощная и хорошо отлаженная система, провоцирующая конфликты в мире... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:12:00+03:00

2025-04-30T13:12:00+03:00

2025-04-30T13:12:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Планам американского президента Дональда Трампа по установлению мира на Украине противостоит мощная и хорошо отлаженная система, провоцирующая конфликты в мире и находящаяся в США и Великобритании, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Желание президента США Дональда Трампа стать миротворцем, прекратить кровопролитие и массовые убийства людей похвально… Нынешнему президенту США противостоит мощная и хорошо отлаженная система, провоцирующая войны во всем мире и хорошо на этом зарабатывающая. И эта система находится не в Киеве, а в США и Британии", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Владимир Зеленский, по словам Медведчука, давит на Трампа информационно, поскольку за ним стоят легионы политиков, чиновников, дипломатов и журналистов, вскормленных той системой, против которой команда президента США борется. Он добавил что Украину долго и тщательно готовили к войне внешние силы. "Сценарий один – делается все, чтобы подорвать исторические корни отношений стран и регионов, для чего создается ложная история, коверкается язык, нагнетается военная истерия. Задача одна – разжечь войну между одним народом или близкими народами, ранее веками существовавшими в одном государстве", - сообщил Медвудчук.. Как сообщала газета Financial Times 28 апреля со ссылкой на источники, европейские и украинские чиновники боятся, что президент США Дональд Трамп близок к выходу из усилий по достижению урегулирования ситуации на Украине, опасаются, что это может случиться уже на этой неделе. Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием конфликта на Украине или пришло время сосредоточиться на других вопросах. В ходе президентской кампании 2024 года Трамп обещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Позднее американский спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что цель новой администрации — положить конец конфликту в течение первых 100 дней.

https://ria.ru/20250224/medvedchuk-2001280993.html

https://ria.ru/20250429/tramp-2014214548.html

https://ria.ru/20250312/medvedchuk-2004521403.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, виктор медведчук, владимир зеленский