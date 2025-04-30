https://ria.ru/20250430/plan-2014312982.html

"Их перебьют". В США предложили радикальный план по Украине

"Их перебьют". В США предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 30.04.2025

"Их перебьют". В США предложили радикальный план по Украине

США необходимо оказать давление на Украину ради завершения боевых действий с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:31:00+03:00

2025-04-30T12:31:00+03:00

2025-04-30T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США необходимо оказать давление на Украину ради завершения боевых действий с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Правда заключается в том, что россияне теперь держат территорию. И что нам с этим делать? Единственное, что мы можем сделать, так это надавить на украинцев ради прекращения боевых действий на хороших, нравственных, как мне кажется, основаниях, упомянутых ранее президентом Трампом, что их перебьют, если они не остановятся", — призвал Макгрегор.По мнению эксперта, Владимир Зеленский должен быть заинтересован в спасении своих граждан от конфликта, но он этого не делает.В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014256595.html

https://ria.ru/20250430/konflikt-2014249058.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, министерство обороны сша, мария захарова, сша