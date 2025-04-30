https://ria.ru/20250430/peskov-2014512347.html

Песков ответил на вопрос о продлении обязательной продажи валютной выручки

Песков ответил на вопрос о продлении обязательной продажи валютной выручки - РИА Новости, 30.04.2025

Песков ответил на вопрос о продлении обязательной продажи валютной выручки

Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать, хотя востребованность этого механизма сейчас не так велика, сообщил... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T23:04:00+03:00

2025-04-30T23:04:00+03:00

2025-04-30T23:05:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

алексей моисеев

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать, хотя востребованность этого механизма сейчас не так велика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столько велика", - сообщил Песков изданию РБК, отвечая на вопрос о планах продления срока действия указа президента об обязательной продаже валютной выручки, который истекает 30 апреля. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)". Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в середине апреля сообщил, что правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действует в России до 30 апреля 2025 года. Моисеев говорил ранее, что Минфин предлагал продлить его на один год, предусмотрев послабления для компаний, которые не могут выполнить его из-за санкций.

https://ria.ru/20250430/minfin-2014511985.html

https://ria.ru/20250430/byudzhet-2014511619.html

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экономика, россия, дмитрий песков, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)