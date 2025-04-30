Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о продлении обязательной продажи валютной выручки - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 30.04.2025 (обновлено: 23:05 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/peskov-2014512347.html
Песков ответил на вопрос о продлении обязательной продажи валютной выручки
Песков ответил на вопрос о продлении обязательной продажи валютной выручки - РИА Новости, 30.04.2025
Песков ответил на вопрос о продлении обязательной продажи валютной выручки
Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать, хотя востребованность этого механизма сейчас не так велика, сообщил... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T23:04:00+03:00
2025-04-30T23:05:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать, хотя востребованность этого механизма сейчас не так велика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столько велика", - сообщил Песков изданию РБК, отвечая на вопрос о планах продления срока действия указа президента об обязательной продаже валютной выручки, который истекает 30 апреля. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)". Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в середине апреля сообщил, что правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действует в России до 30 апреля 2025 года. Моисеев говорил ранее, что Минфин предлагал продлить его на один год, предусмотрев послабления для компаний, которые не могут выполнить его из-за санкций.
https://ria.ru/20250430/minfin-2014511985.html
https://ria.ru/20250430/byudzhet-2014511619.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Песков ответил на вопрос о продлении обязательной продажи валютной выручки

Песков: механизм обязательной продажи валютной выручки продолжит действовать

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать, хотя востребованность этого механизма сейчас не так велика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столько велика", - сообщил Песков изданию РБК, отвечая на вопрос о планах продления срока действия указа президента об обязательной продаже валютной выручки, который истекает 30 апреля.
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Минфин уточнил параметры бюджета на 2025 год
Вчера, 23:01
Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)".
Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в середине апреля сообщил, что правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ.
Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действует в России до 30 апреля 2025 года. Моисеев говорил ранее, что Минфин предлагал продлить его на один год, предусмотрев послабления для компаний, которые не могут выполнить его из-за санкций.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Правительство одобрило проект, уточняющий показатели бюджета-2025
Вчера, 22:58
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковАлексей МоисеевМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала