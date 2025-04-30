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Настоящая победа куется на поле боя, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 30.04.2025 (обновлено: 13:06 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/peskov-2014329248.html
Настоящая победа куется на поле боя, заявил Песков
Настоящая победа куется на поле боя, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Настоящая победа куется на поле боя, заявил Песков
Настоящая победа куется на поле боя, хотя информационные войны и могут быть сокрушительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:40:00+03:00
2025-04-30T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Настоящая победа куется на поле боя, хотя информационные войны и могут быть сокрушительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Является ли это (информационные войны - ред.) панацеей? Нет, не является. Войны информационные - это в наше время войны серьезные, они могут быть сокрушительными, он могут быть победными, но настоящая победа все равно куется на поле боя", - сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне "Знание". Он отметил, что победу сегодня "куют" герои России, которые сражаются в специальной военной операции. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, дмитрий песков, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Общество
Настоящая победа куется на поле боя, заявил Песков

Песков: информационные войны могут быть серьезными, но победа куется на поле боя

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Настоящая победа куется на поле боя, хотя информационные войны и могут быть сокрушительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Является ли это (информационные войны - ред.) панацеей? Нет, не является. Войны информационные - это в наше время войны серьезные, они могут быть сокрушительными, он могут быть победными, но настоящая победа все равно куется на поле боя", - сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне "Знание".
Он отметил, что победу сегодня "куют" герои России, которые сражаются в специальной военной операции.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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