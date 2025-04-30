https://ria.ru/20250430/peskov-2014329248.html

Настоящая победа куется на поле боя, заявил Песков

Настоящая победа куется на поле боя, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Настоящая победа куется на поле боя, заявил Песков

Настоящая победа куется на поле боя, хотя информационные войны и могут быть сокрушительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:40:00+03:00

2025-04-30T11:40:00+03:00

2025-04-30T13:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Настоящая победа куется на поле боя, хотя информационные войны и могут быть сокрушительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Является ли это (информационные войны - ред.) панацеей? Нет, не является. Войны информационные - это в наше время войны серьезные, они могут быть сокрушительными, он могут быть победными, но настоящая победа все равно куется на поле боя", - сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне "Знание". Он отметил, что победу сегодня "куют" герои России, которые сражаются в специальной военной операции. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/peskov-2014314317.html

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