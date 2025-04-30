https://ria.ru/20250430/peskov-2014314317.html
Песков призвал использовать СМИ для борьбы с неонацизмом
Песков призвал использовать СМИ для борьбы с неонацизмом - РИА Новости, 30.04.2025
Песков призвал использовать СМИ для борьбы с неонацизмом
Сегодня нужно использовать весь спектр средств массовых коммуникаций для борьбы с неонацизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:34:00+03:00
2025-04-30T12:34:00+03:00
2025-04-30T12:34:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сегодня нужно использовать весь спектр средств массовых коммуникаций для борьбы с неонацизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". "Мы должны использовать весь спектр средств массовой коммуникации, который у нас есть. Мы живем с вами в век, когда средства массовой коммуникации развиваются настолько бурно, что информация и пропаганда в хорошем и в плохом смысле этого слова "залезает" к вам в уши, хотите вы этого или нет. Она работает из каждого утюга, как говорится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие медиа и информационные технологии можно использовать, чтобы предотвратить распространение неонацизма. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/natsizm-2014293501.html
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков призвал использовать СМИ для борьбы с неонацизмом
Песков призвал использовать весь спектр СМИ для борьбы с неонацизмом
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сегодня нужно использовать весь спектр средств массовых коммуникаций для борьбы с неонацизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Песков
выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Мы должны использовать весь спектр средств массовой коммуникации, который у нас есть. Мы живем с вами в век, когда средства массовой коммуникации развиваются настолько бурно, что информация и пропаганда в хорошем и в плохом смысле этого слова "залезает" к вам в уши, хотите вы этого или нет. Она работает из каждого утюга, как говорится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие медиа и информационные технологии можно использовать, чтобы предотвратить распространение неонацизма.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.