https://ria.ru/20250430/peskov-2014314317.html

Песков призвал использовать СМИ для борьбы с неонацизмом

Песков призвал использовать СМИ для борьбы с неонацизмом - РИА Новости, 30.04.2025

Песков призвал использовать СМИ для борьбы с неонацизмом

Сегодня нужно использовать весь спектр средств массовых коммуникаций для борьбы с неонацизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:34:00+03:00

2025-04-30T12:34:00+03:00

2025-04-30T12:34:00+03:00

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сегодня нужно использовать весь спектр средств массовых коммуникаций для борьбы с неонацизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". "Мы должны использовать весь спектр средств массовой коммуникации, который у нас есть. Мы живем с вами в век, когда средства массовой коммуникации развиваются настолько бурно, что информация и пропаганда в хорошем и в плохом смысле этого слова "залезает" к вам в уши, хотите вы этого или нет. Она работает из каждого утюга, как говорится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие медиа и информационные технологии можно использовать, чтобы предотвратить распространение неонацизма. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/natsizm-2014293501.html

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общество, россия, дмитрий песков