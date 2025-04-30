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Песков перешел на английский, отвечая на вопрос о ситуации на Украине - РИА Новости, 30.04.2025
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12:17 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/peskov-2014308441.html
Песков перешел на английский, отвечая на вопрос о ситуации на Украине
Песков перешел на английский, отвечая на вопрос о ситуации на Украине - РИА Новости, 30.04.2025
Песков перешел на английский, отвечая на вопрос о ситуации на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перешел на английский, отвечая на вопрос об урегулировании ситуации на Украине. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:17:00+03:00
2025-04-30T12:17:00+03:00
украина
россия
америка
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перешел на английский, отвечая на вопрос об урегулировании ситуации на Украине. Во время пресс-подхода на площадке марафона "Знание.Первые" иностранный журналист спросил у представителя Кремля, насколько близка Россия к заключению мирного соглашения с Америкой и Украиной. В свою очередь Песков подчеркнул, что мирная сделка должна быть заключена с Украиной, а не с США, и отметил, что Америка пытается выступать посредником. "Я прошу прощения, что говорю по-английски", - добавил Песков, обращаясь к другим участникам.
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украина, россия, америка, дмитрий песков
Украина, Россия, Америка, Дмитрий Песков
Песков перешел на английский, отвечая на вопрос о ситуации на Украине

Песков перешел на английский, отвечая на вопрос об урегулировании на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перешел на английский, отвечая на вопрос об урегулировании ситуации на Украине.
Во время пресс-подхода на площадке марафона "Знание.Первые" иностранный журналист спросил у представителя Кремля, насколько близка Россия к заключению мирного соглашения с Америкой и Украиной.
В свою очередь Песков подчеркнул, что мирная сделка должна быть заключена с Украиной, а не с США, и отметил, что Америка пытается выступать посредником.
«
"Я прошу прощения, что говорю по-английски", - добавил Песков, обращаясь к другим участникам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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УкраинаРоссияАмерикаДмитрий Песков
 
 
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