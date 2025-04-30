https://ria.ru/20250430/peskov-2014308441.html

Песков перешел на английский, отвечая на вопрос о ситуации на Украине

Песков перешел на английский, отвечая на вопрос о ситуации на Украине - РИА Новости, 30.04.2025

Песков перешел на английский, отвечая на вопрос о ситуации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перешел на английский, отвечая на вопрос об урегулировании ситуации на Украине. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:17:00+03:00

2025-04-30T12:17:00+03:00

2025-04-30T12:17:00+03:00

украина

россия

америка

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перешел на английский, отвечая на вопрос об урегулировании ситуации на Украине. Во время пресс-подхода на площадке марафона "Знание.Первые" иностранный журналист спросил у представителя Кремля, насколько близка Россия к заключению мирного соглашения с Америкой и Украиной. В свою очередь Песков подчеркнул, что мирная сделка должна быть заключена с Украиной, а не с США, и отметил, что Америка пытается выступать посредником. "Я прошу прощения, что говорю по-английски", - добавил Песков, обращаясь к другим участникам.

https://ria.ru/20250430/kiev-2014299934.html

украина

россия

америка

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украина, россия, америка, дмитрий песков