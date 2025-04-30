https://ria.ru/20250430/peskov-2014305689.html

СССР в годы войны справился бы без ленд-лиза, заявил Песков

СССР в годы войны справился бы без ленд-лиза, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

СССР в годы войны справился бы без ленд-лиза, заявил Песков

СССР в годы Великой Отечественной войны справился бы и без помощи в рамках ленд-лиза, считает пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:07:00+03:00

2025-04-30T12:07:00+03:00

2025-04-30T12:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. СССР в годы Великой Отечественной войны справился бы и без помощи в рамках ленд-лиза, считает пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. "Можно ли сказать, что мы не справились бы без ленд-лиза? Нельзя. Мы бы справились, и мы бы все равно победили. Мы бы жрали землю, но мы бы победили. Но они нам помогли, и мы должны это ценить, и мы не должны это забывать", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание. Первые", информационным партнером которого выступает РИА Новости. Песков подчеркнул, что Россия должна быть признательна союзникам, они помогли в этой Победе.

https://ria.ru/20250430/peskov-2014305313.html

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2025

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россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне