https://ria.ru/20250430/peskov-2014305689.html
СССР в годы войны справился бы без ленд-лиза, заявил Песков
СССР в годы войны справился бы без ленд-лиза, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
СССР в годы войны справился бы без ленд-лиза, заявил Песков
СССР в годы Великой Отечественной войны справился бы и без помощи в рамках ленд-лиза, считает пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:07:00+03:00
2025-04-30T12:07:00+03:00
2025-04-30T12:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. СССР в годы Великой Отечественной войны справился бы и без помощи в рамках ленд-лиза, считает пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. "Можно ли сказать, что мы не справились бы без ленд-лиза? Нельзя. Мы бы справились, и мы бы все равно победили. Мы бы жрали землю, но мы бы победили. Но они нам помогли, и мы должны это ценить, и мы не должны это забывать", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание. Первые", информационным партнером которого выступает РИА Новости. Песков подчеркнул, что Россия должна быть признательна союзникам, они помогли в этой Победе.
https://ria.ru/20250430/peskov-2014305313.html
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россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
СССР в годы войны справился бы без ленд-лиза, заявил Песков
Песков: СССР в годы ВОВ справился бы без ленд-лиза