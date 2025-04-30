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Фашисты были совсем рядом с Москвой, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:06 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/peskov-2014305313.html
Фашисты были совсем рядом с Москвой, заявил Песков
Фашисты были совсем рядом с Москвой, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Фашисты были совсем рядом с Москвой, заявил Песков
Фашисты были совсем рядом с Москвой, но город не сдался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:06:00+03:00
2025-04-30T12:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
шереметьево (аэропорт)
российское общество "знание"
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Фашисты были совсем рядом с Москвой, но город не сдался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". Он отметил, что многие участники прилетели из других городов, и призвал, когда они поедут обратно по пути в аэропорт Шереметьево, обратить внимание на "ежи" оставшиеся со времен обороны Москвы в районе города Химки. "Когда вы поедете в Шереметьево, в районе Химок посмотрите на "ежи" - это такие сваренные рельсы, чтобы не проехали танки. И представьте себе, что там были фашисты. Представьте себе, что по всем законам войны этот город - наша столица - он не должен был выстоять, он не должен был выжить, и фашисты должны были взять этот город, но этот город не сдался. Битва за Москву была выиграна", - сказал Песков в ходе своего выступления. Также он посоветовал слушателям прочитать книгу Александра Бека "Волоколамское шоссе", отметив, что она входит в список 100 рекомендованных им книг. "Там речь идет о географических названиях, которые вокруг Москвы. Если здесь есть москвичи, вы по ним ездите каждый день, если вы выезжаете за пределы города, по Московской области. Там шла война, и там стояли фашисты. Вы поймете, насколько это было близко, насколько это было, с одной стороны, неминуемо и насколько был героизм выстоять в тот самый момент", - подчеркнул Песков. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/peskov-2014288805.html
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общество, москва, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, шереметьево (аэропорт), российское общество "знание", 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Шереметьево (аэропорт), Российское общество "Знание", 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фашисты были совсем рядом с Москвой, заявил Песков

Песков: фашисты были совсем рядом с Москвой, но город не сдался

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Фашисты были совсем рядом с Москвой, но город не сдался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". Он отметил, что многие участники прилетели из других городов, и призвал, когда они поедут обратно по пути в аэропорт Шереметьево, обратить внимание на "ежи" оставшиеся со времен обороны Москвы в районе города Химки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Нацизм жив, заявил Песков
11:16
"Когда вы поедете в Шереметьево, в районе Химок посмотрите на "ежи" - это такие сваренные рельсы, чтобы не проехали танки. И представьте себе, что там были фашисты. Представьте себе, что по всем законам войны этот город - наша столица - он не должен был выстоять, он не должен был выжить, и фашисты должны были взять этот город, но этот город не сдался. Битва за Москву была выиграна", - сказал Песков в ходе своего выступления.
Также он посоветовал слушателям прочитать книгу Александра Бека "Волоколамское шоссе", отметив, что она входит в список 100 рекомендованных им книг.
"Там речь идет о географических названиях, которые вокруг Москвы. Если здесь есть москвичи, вы по ним ездите каждый день, если вы выезжаете за пределы города, по Московской области. Там шла война, и там стояли фашисты. Вы поймете, насколько это было близко, насколько это было, с одной стороны, неминуемо и насколько был героизм выстоять в тот самый момент", - подчеркнул Песков.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Песков рассказал об открытии второго фронта союзниками
12:05
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПесковШереметьево (аэропорт)Российское общество "Знание"80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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