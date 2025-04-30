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Песков отметил вклад Симоньян и Соловьева в освещение темы СВО - РИА Новости, 30.04.2025
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12:00 30.04.2025 (обновлено: 13:20 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/peskov-2014304184.html
Песков отметил вклад Симоньян и Соловьева в освещение темы СВО
Песков отметил вклад Симоньян и Соловьева в освещение темы СВО - РИА Новости, 30.04.2025
Песков отметил вклад Симоньян и Соловьева в освещение темы СВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на форуме "Знание. Первые", отметил вклад главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:00:00+03:00
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россия
москва
казань
дмитрий песков
маргарита симоньян
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на форуме "Знание. Первые", отметил вклад главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Владимира Соловьева в освещение темы специальной военной операции. Он отметил, что СМИ бурно развиваются, а информация и пропаганда "залезают в уши из каждого утюга". Киевский режим использует это, должна это использовать и Россия, подчеркнул пресс-секретарь. "У нас много славных специалистов, которые знают и умеют, как это делать &lt;…&gt; Володя Соловьев, Маргарита Симоньян — этот список можно очень долго продолжать, наши военкоры &lt;…&gt; Их надо называть по именам, давайте ими гордиться", — сказал он. Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" российского общества "Знание" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля в десяти городах: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице площадкой марафона стал музей Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250430/initsiativa-2014297073.html
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россия, москва, казань, дмитрий песков, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Россия, Москва, Казань, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Песков отметил вклад Симоньян и Соловьева в освещение темы СВО

Песков назвал Симоньян и Соловьева специалистами, умеющими освещать тему СВО

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на форуме "Знание. Первые", отметил вклад главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Владимира Соловьева в освещение темы специальной военной операции.
Он отметил, что СМИ бурно развиваются, а информация и пропаганда "залезают в уши из каждого утюга". Киевский режим использует это, должна это использовать и Россия, подчеркнул пресс-секретарь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Песков рассказал, что вынудило Путина начать СВО
11:41
"У нас много славных специалистов, которые знают и умеют, как это делать <…> Володя Соловьев, Маргарита Симоньян — этот список можно очень долго продолжать, наши военкоры <…> Их надо называть по именам, давайте ими гордиться", — сказал он.
Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" российского общества "Знание" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля в десяти городах: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице площадкой марафона стал музей Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Симоньян поделилась воспоминаниями о командировке в Чечню
4 ноября 2024, 19:19
 
РоссияМоскваКазаньДмитрий ПесковМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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