https://ria.ru/20250430/peskov-2014304184.html

Песков отметил вклад Симоньян и Соловьева в освещение темы СВО

Песков отметил вклад Симоньян и Соловьева в освещение темы СВО - РИА Новости, 30.04.2025

Песков отметил вклад Симоньян и Соловьева в освещение темы СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на форуме "Знание. Первые", отметил вклад главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:00:00+03:00

2025-04-30T12:00:00+03:00

2025-04-30T13:20:00+03:00

россия

москва

казань

дмитрий песков

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на форуме "Знание. Первые", отметил вклад главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Владимира Соловьева в освещение темы специальной военной операции. Он отметил, что СМИ бурно развиваются, а информация и пропаганда "залезают в уши из каждого утюга". Киевский режим использует это, должна это использовать и Россия, подчеркнул пресс-секретарь. "У нас много славных специалистов, которые знают и умеют, как это делать <…> Володя Соловьев, Маргарита Симоньян — этот список можно очень долго продолжать, наши военкоры <…> Их надо называть по именам, давайте ими гордиться", — сказал он. Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" российского общества "Знание" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля в десяти городах: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице площадкой марафона стал музей Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250430/initsiativa-2014297073.html

https://ria.ru/20241104/simonjan-1981826344.html

россия

москва

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, казань, дмитрий песков, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)