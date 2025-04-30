Песков отметил вклад Симоньян и Соловьева в освещение темы СВО
Песков назвал Симоньян и Соловьева специалистами, умеющими освещать тему СВО
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на форуме "Знание. Первые", отметил вклад главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Владимира Соловьева в освещение темы специальной военной операции.
Он отметил, что СМИ бурно развиваются, а информация и пропаганда "залезают в уши из каждого утюга". Киевский режим использует это, должна это использовать и Россия, подчеркнул пресс-секретарь.
"У нас много славных специалистов, которые знают и умеют, как это делать <…> Володя Соловьев, Маргарита Симоньян — этот список можно очень долго продолжать, наши военкоры <…> Их надо называть по именам, давайте ими гордиться", — сказал он.
Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" российского общества "Знание" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля в десяти городах: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице площадкой марафона стал музей Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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