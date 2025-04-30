https://ria.ru/20250430/peskov-2014304019.html

Россия готова к переговорам без предварительных условий, заявил Песков

Россия готова к переговорам без предварительных условий, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Россия готова к переговорам без предварительных условий, заявил Песков

Заявление президента России Владимира Путина, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, актуально, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:59:00+03:00

2025-04-30T11:59:00+03:00

2025-04-30T12:56:00+03:00

россия

киев

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, актуально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я хотел бы напомнить вам, что пару дней назад президент Путин снова подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без каких-либо предварительных условий. Так что эта готовность все еще актуальна", - сказал Песков журналистам после своего выступления на просветительском марафоне "Знание". Он также отметил, что, к сожалению, Россия не слышала никаких заявлений в этом контексте от Киева, так что неизвестно, готов ли Киев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/kiev-2014299934.html

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россия, киев, владимир путин, дмитрий песков