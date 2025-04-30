Песков: позиция Киева противоречит предложениям Путина по урегулированию
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киев говорит о предварительных условиях для урегулирования конфликта, но противоречит позиции президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание".
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"Они пытаются выдвинуть предварительные условия для любого процесса, такого как прекращение огня. Это противоречит позиции президента Путина", — сказал он.
Другие заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости.
- Слова Путина о том, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, актуальны.
- Путин открыт для политико-дипломатических методов разрешения конфликта на Украине.
- Путин поддерживает инициативу по установлению перемирия.
- Москва не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу без предварительных условий.
- Россия должна достичь целей спецоперации, решить поставленные Путиным задачи.
- Для России предпочтительно мирное достижение целей СВО.
- Все инициативы Путина по Украине были отвергнуты, это вынудило начать СВО.
- Ситуация на земле в зоне спецоперации сейчас совсем иная в сравнении с мартом 2022 года.
- Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе спецоперации.
- Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе принесут результаты.
- Россия благодарна США за усилия по урегулированию конфликта.
- Власти в Вашингтоне рассчитывают на быстрый успех в мирном процессе, но нужно учесть все детали.
- Мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной.
- Зеленский делает много заявлений, по большей части они неудачны.
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На прошлой неделе Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Кроме того, президент объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.
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