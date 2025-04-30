https://ria.ru/20250430/peskov-2014303307.html

Песков: позиция Киева противоречит предложениям Путина по урегулированию

Песков: позиция Киева противоречит предложениям Путина по урегулированию - РИА Новости, 30.04.2025

Песков: позиция Киева противоречит предложениям Путина по урегулированию

Киев говорит о предварительных условиях для урегулирования конфликта, но противоречит позиции президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:55:00+03:00

2025-04-30T11:55:00+03:00

2025-04-30T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киев говорит о предварительных условиях для урегулирования конфликта, но противоречит позиции президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание"."Они пытаются выдвинуть предварительные условия для любого процесса, такого как прекращение огня. Это противоречит позиции президента Путина", — сказал он.Другие заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости.На прошлой неделе Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.Кроме того, президент объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.

https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html

https://ria.ru/20250428/evropa-2013720386.html

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин