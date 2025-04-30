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Песков: позиция Киева противоречит предложениям Путина по урегулированию - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 30.04.2025 (обновлено: 12:42 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/peskov-2014303307.html
Песков: позиция Киева противоречит предложениям Путина по урегулированию
Песков: позиция Киева противоречит предложениям Путина по урегулированию - РИА Новости, 30.04.2025
Песков: позиция Киева противоречит предложениям Путина по урегулированию
Киев говорит о предварительных условиях для урегулирования конфликта, но противоречит позиции президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:55:00+03:00
2025-04-30T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киев говорит о предварительных условиях для урегулирования конфликта, но противоречит позиции президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание".&quot;Они пытаются выдвинуть предварительные условия для любого процесса, такого как прекращение огня. Это противоречит позиции президента Путина&quot;, — сказал он.Другие заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости.На прошлой неделе Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.Кроме того, президент объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.
https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html
https://ria.ru/20250428/evropa-2013720386.html
https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html
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россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин

Песков: позиция Киева противоречит предложениям Путина по урегулированию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киев говорит о предварительных условиях для урегулирования конфликта, но противоречит позиции президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание".
«

"Они пытаются выдвинуть предварительные условия для любого процесса, такого как прекращение огня. Это противоречит позиции президента Путина", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Трамп принял пас от Путина
08:00
Другие заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости.
  • Слова Путина о том, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, актуальны.
  • Путин открыт для политико-дипломатических методов разрешения конфликта на Украине.
  • Путин поддерживает инициативу по установлению перемирия.
  • Москва не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу без предварительных условий.
  • Россия должна достичь целей спецоперации, решить поставленные Путиным задачи.
  • Для России предпочтительно мирное достижение целей СВО.
  • Все инициативы Путина по Украине были отвергнуты, это вынудило начать СВО.
  • Ситуация на земле в зоне спецоперации сейчас совсем иная в сравнении с мартом 2022 года.
  • Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе спецоперации.
  • Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе принесут результаты.
  • Россия благодарна США за усилия по урегулированию конфликта.
  • Власти в Вашингтоне рассчитывают на быстрый успех в мирном процессе, но нужно учесть все детали.
  • Мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной.
  • Зеленский делает много заявлений, по большей части они неудачны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Европа готовится к победе России
28 апреля, 08:00
На прошлой неделе Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Кроме того, президент объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Счет пошел на дни": Киев готовится к новому этапу войны
26 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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