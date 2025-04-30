https://ria.ru/20250430/peskov-2014300707.html
Песков заявил о восстановлении каналов между Россией и США
Песков заявил о восстановлении каналов между Россией и США - РИА Новости, 30.04.2025
Песков заявил о восстановлении каналов между Россией и США
Каналы для диалога России и США восстановлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:45:00+03:00
2025-04-30T11:45:00+03:00
2025-04-30T13:01:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Каналы для диалога России и США восстановлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее американское издание Wall Street Journal указывало на то, что переговоры о прекращении конфликта на Украине якобы зашли в тупик, что вызывает у президента США Дональда Трампа все большее разочарование. Издание констатирует, что спустя почти 100 дней с момента вступления Трампа в должность мирное соглашение для украинского конфликта выглядит "труднодостижимым"."Мы имеем все необходимые каналы для диалога с Соединенными Штатами, они уже восстановлены. Поэтому процесс продолжается, он идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о необходимости прямых контактов между Россией и США.В среду Песков выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/peregovory-2014047978.html
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россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
Песков заявил о восстановлении каналов между Россией и США
Песков: каналы для диалога между Россией и США восставлены
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Каналы для диалога России и США восстановлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американское издание Wall Street Journal указывало на то, что переговоры о прекращении конфликта на Украине якобы зашли в тупик, что вызывает у президента США Дональда Трампа все большее разочарование. Издание констатирует, что спустя почти 100 дней с момента вступления Трампа в должность мирное соглашение для украинского конфликта выглядит "труднодостижимым".
"Мы имеем все необходимые каналы для диалога с Соединенными Штатами, они уже восстановлены. Поэтому процесс продолжается, он идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о необходимости прямых контактов между Россией и США.
В среду Песков выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.