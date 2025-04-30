https://ria.ru/20250430/peskov-2014300707.html

Песков заявил о восстановлении каналов между Россией и США

Песков заявил о восстановлении каналов между Россией и США - РИА Новости, 30.04.2025

Песков заявил о восстановлении каналов между Россией и США

Каналы для диалога России и США восстановлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:45:00+03:00

2025-04-30T11:45:00+03:00

2025-04-30T13:01:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Каналы для диалога России и США восстановлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее американское издание Wall Street Journal указывало на то, что переговоры о прекращении конфликта на Украине якобы зашли в тупик, что вызывает у президента США Дональда Трампа все большее разочарование. Издание констатирует, что спустя почти 100 дней с момента вступления Трампа в должность мирное соглашение для украинского конфликта выглядит "труднодостижимым"."Мы имеем все необходимые каналы для диалога с Соединенными Штатами, они уже восстановлены. Поэтому процесс продолжается, он идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о необходимости прямых контактов между Россией и США.В среду Песков выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/peregovory-2014047978.html

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2025

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россия, сша, дмитрий песков