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Песков заявил о восстановлении каналов между Россией и США - РИА Новости, 30.04.2025
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11:45 30.04.2025 (обновлено: 13:01 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/peskov-2014300707.html
Песков заявил о восстановлении каналов между Россией и США
Песков заявил о восстановлении каналов между Россией и США - РИА Новости, 30.04.2025
Песков заявил о восстановлении каналов между Россией и США
Каналы для диалога России и США восстановлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:45:00+03:00
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россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Каналы для диалога России и США восстановлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее американское издание Wall Street Journal указывало на то, что переговоры о прекращении конфликта на Украине якобы зашли в тупик, что вызывает у президента США Дональда Трампа все большее разочарование. Издание констатирует, что спустя почти 100 дней с момента вступления Трампа в должность мирное соглашение для украинского конфликта выглядит "труднодостижимым"."Мы имеем все необходимые каналы для диалога с Соединенными Штатами, они уже восстановлены. Поэтому процесс продолжается, он идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о необходимости прямых контактов между Россией и США.В среду Песков выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
Песков заявил о восстановлении каналов между Россией и США

Песков: каналы для диалога между Россией и США восставлены

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Каналы для диалога России и США восстановлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американское издание Wall Street Journal указывало на то, что переговоры о прекращении конфликта на Украине якобы зашли в тупик, что вызывает у президента США Дональда Трампа все большее разочарование. Издание констатирует, что спустя почти 100 дней с момента вступления Трампа в должность мирное соглашение для украинского конфликта выглядит "труднодостижимым".
"Мы имеем все необходимые каналы для диалога с Соединенными Штатами, они уже восстановлены. Поэтому процесс продолжается, он идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о необходимости прямых контактов между Россией и США.
В среду Песков выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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