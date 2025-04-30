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Песков назвал мирное достижение целей СВО предпочтительным для России
Песков назвал мирное достижение целей СВО предпочтительным для России - РИА Новости, 30.04.2025
Песков назвал мирное достижение целей СВО предпочтительным для России
Для России предпочтительно мирное достижение целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:45:00+03:00
2025-04-30T11:45:00+03:00
2025-04-30T11:53:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Для России предпочтительно мирное достижение целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Является ли предпочтительным достичь эти цели (специальной военной операции, поставленные президентом РФ - ред.) миром? Да. Изначально президент (РФ Владимир Путин - ред.), собственно говоря, и пытался достичь эти цели миром", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/initsiativa-2014297073.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал мирное достижение целей СВО предпочтительным для России
Песков: Путин изначально пытался достичь цели СВО миром