https://ria.ru/20250430/peskov-2014300577.html

Песков назвал мирное достижение целей СВО предпочтительным для России

Песков назвал мирное достижение целей СВО предпочтительным для России - РИА Новости, 30.04.2025

Песков назвал мирное достижение целей СВО предпочтительным для России

Для России предпочтительно мирное достижение целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:45:00+03:00

2025-04-30T11:45:00+03:00

2025-04-30T11:53:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Для России предпочтительно мирное достижение целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Является ли предпочтительным достичь эти цели (специальной военной операции, поставленные президентом РФ - ред.) миром? Да. Изначально президент (РФ Владимир Путин - ред.), собственно говоря, и пытался достичь эти цели миром", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/initsiativa-2014297073.html

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2025

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россия, дмитрий песков, владимир путин