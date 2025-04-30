https://ria.ru/20250430/peskov-2014299815.html
В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая
В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025
В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая
Парад Победы в Москве состоится, и мы будем с гордостью наблюдать за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Владимира... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:44:00+03:00
2025-04-30T11:44:00+03:00
2025-04-30T12:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013831207_0:240:3010:1933_1920x0_80_0_0_9c354b950faea6b41070dbe088a156b1.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Парад Победы в Москве состоится, и мы будем с гордостью наблюдать за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения Парада 9 Мая.Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР"."Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом", - сказал Песков журналистам на полях марафона.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/repetitsii-1943570704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий песков
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая
Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что парад Победы 9 мая будет