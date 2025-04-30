https://ria.ru/20250430/peskov-2014299815.html

В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая

В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025

В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая

Парад Победы в Москве состоится, и мы будем с гордостью наблюдать за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Владимира... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:44:00+03:00

2025-04-30T11:44:00+03:00

2025-04-30T12:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Парад Победы в Москве состоится, и мы будем с гордостью наблюдать за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения Парада 9 Мая.Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР"."Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом", - сказал Песков журналистам на полях марафона.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/repetitsii-1943570704.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий песков