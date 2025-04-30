Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:44 30.04.2025 (обновлено: 12:34 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/peskov-2014299815.html
В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая
В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025
В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая
Парад Победы в Москве состоится, и мы будем с гордостью наблюдать за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Владимира... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:44:00+03:00
2025-04-30T12:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013831207_0:240:3010:1933_1920x0_80_0_0_9c354b950faea6b41070dbe088a156b1.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Парад Победы в Москве состоится, и мы будем с гордостью наблюдать за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения Парада 9 Мая.Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР"."Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом", - сказал Песков журналистам на полях марафона.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/repetitsii-1943570704.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013831207_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_37bd679c72bbf432861c502036db2dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий песков
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая

Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что парад Победы 9 мая будет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Парад Победы в Москве состоится, и мы будем с гордостью наблюдать за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения Парада 9 Мая.
Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР".
"Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом", - сказал Песков журналистам на полях марафона.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Репетиции парада Победы-2025: когда и где посмотреть на военную технику
10:52
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала