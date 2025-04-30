https://ria.ru/20250430/peskov-2014295936.html

Песков анонсировал выход фильма про Путина

Песков анонсировал выход фильма про Путина - РИА Новости, 30.04.2025

Песков анонсировал выход фильма про Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выход фильма про президента России Владимира Путина. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:39:00+03:00

2025-04-30T11:39:00+03:00

2025-04-30T11:39:00+03:00

культура

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выход фильма про президента России Владимира Путина. "Совсем скоро на телеканале "Россия" выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит нашей страной", - сказал он во время лекции на просветительском марафоне "Знание", отвечая на вопрос студента из зала о том, какой Путин в обычной жизни. Песков порекомендовал посмотреть этот фильм и отметил, что его создавали очень талантливые люди, которые этим проектом пытались ответить на прозвучавший от участника марафона вопрос. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250113/peskov-1993455430.html

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2025

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россия, владимир путин, дмитрий песков