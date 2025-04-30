https://ria.ru/20250430/peskov-2014295936.html
Песков анонсировал выход фильма про Путина
Песков анонсировал выход фильма про Путина - РИА Новости, 30.04.2025
Песков анонсировал выход фильма про Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выход фильма про президента России Владимира Путина. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:39:00+03:00
2025-04-30T11:39:00+03:00
2025-04-30T11:39:00+03:00
культура
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88440/61/884406179_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_91b9f6f38cdd237a8fc9cb5960122cc2.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выход фильма про президента России Владимира Путина. "Совсем скоро на телеканале "Россия" выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит нашей страной", - сказал он во время лекции на просветительском марафоне "Знание", отвечая на вопрос студента из зала о том, какой Путин в обычной жизни. Песков порекомендовал посмотреть этот фильм и отметил, что его создавали очень талантливые люди, которые этим проектом пытались ответить на прозвучавший от участника марафона вопрос. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250113/peskov-1993455430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88440/61/884406179_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_51fe03dc8dfaa4ed56661a3551a920b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков
Культура, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков анонсировал выход фильма про Путина
Пресс-секретарь президента Песков анонсировал выход фильма про Путина