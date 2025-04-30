Рейтинг@Mail.ru
Песков анонсировал выход фильма про Путина - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:39 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/peskov-2014295936.html
Песков анонсировал выход фильма про Путина
Песков анонсировал выход фильма про Путина - РИА Новости, 30.04.2025
Песков анонсировал выход фильма про Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выход фильма про президента России Владимира Путина. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:39:00+03:00
2025-04-30T11:39:00+03:00
культура
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88440/61/884406179_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_91b9f6f38cdd237a8fc9cb5960122cc2.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выход фильма про президента России Владимира Путина. "Совсем скоро на телеканале "Россия" выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит нашей страной", - сказал он во время лекции на просветительском марафоне "Знание", отвечая на вопрос студента из зала о том, какой Путин в обычной жизни. Песков порекомендовал посмотреть этот фильм и отметил, что его создавали очень талантливые люди, которые этим проектом пытались ответить на прозвучавший от участника марафона вопрос. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250113/peskov-1993455430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88440/61/884406179_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_51fe03dc8dfaa4ed56661a3551a920b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дмитрий песков
Культура, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков анонсировал выход фильма про Путина

Пресс-секретарь президента Песков анонсировал выход фильма про Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выход фильма про президента России Владимира Путина.
«
"Совсем скоро на телеканале "Россия" выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит нашей страной", - сказал он во время лекции на просветительском марафоне "Знание", отвечая на вопрос студента из зала о том, какой Путин в обычной жизни.
Песков порекомендовал посмотреть этот фильм и отметил, что его создавали очень талантливые люди, которые этим проектом пытались ответить на прозвучавший от участника марафона вопрос.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Песков прокомментировал создание фильма "Кремлевский волшебник"
13 января, 12:57
 
КультураРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала