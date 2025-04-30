https://ria.ru/20250430/peskov-2014295846.html
Россия должна достичь целей СВО, заявил Песков
Россия должна достичь целей СВО, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Россия должна достичь целей СВО, заявил Песков
Россия должна достичь целей спецоперации, решить поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:38:00+03:00
2025-04-30T11:38:00+03:00
2025-04-30T11:44:00+03:00
россия
дмитрий песков
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политика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия должна достичь целей спецоперации, решить поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент Путин имеет главную цель - это достичь тех целей, которые он ставил, начиная специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/peskov-2014298377.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Россия должна достичь целей СВО, заявил Песков
Песков: Россия должна достичь целей СВО, решить поставленные Путиным задачи