https://ria.ru/20250430/peskov-2014295846.html

Россия должна достичь целей СВО, заявил Песков

Россия должна достичь целей СВО, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Россия должна достичь целей СВО, заявил Песков

Россия должна достичь целей спецоперации, решить поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:38:00+03:00

2025-04-30T11:38:00+03:00

2025-04-30T11:44:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия должна достичь целей спецоперации, решить поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент Путин имеет главную цель - это достичь тех целей, которые он ставил, начиная специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/peskov-2014298377.html

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2025

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика