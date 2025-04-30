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Пресс-подход Пескова. Трансляция - РИА Новости, 30.04.2025
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11:33 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/peskov-2014292740.html
Пресс-подход Пескова. Трансляция
Пресс-подход Пескова. Трансляция - РИА Новости, 30.04.2025
Пресс-подход Пескова. Трансляция
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков общается с прессой после выступления на федеральном... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:33:00+03:00
2025-04-30T11:33:00+03:00
россия
дмитрий песков
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Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков общается с прессой после выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
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60
353
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LIVE: Общение с прессой после выступления на марафоне "Знание. Первые"
LIVE: Общение с прессой после выступления на марафоне "Знание. Первые"
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россия, дмитрий песков, видео
Россия, Дмитрий Песков
Пресс-подход Пескова. Трансляция
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков общается с прессой после выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
2025-04-30T11:33
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Пресс-подход Пескова. Трансляция

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Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков общается с прессой после выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
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