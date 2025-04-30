https://ria.ru/20250430/peskov-2014292740.html

Пресс-подход Пескова. Трансляция

Пресс-подход Пескова. Трансляция - РИА Новости, 30.04.2025

Пресс-подход Пескова. Трансляция

Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков общается с прессой после выступления на федеральном... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:33:00+03:00

2025-04-30T11:33:00+03:00

2025-04-30T11:33:00+03:00

россия

дмитрий песков

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Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков общается с прессой после выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

россия

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2025

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Общение с прессой после выступления на марафоне "Знание. Первые" LIVE: Общение с прессой после выступления на марафоне "Знание. Первые" 2025-04-30T11:33 true PT8M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, дмитрий песков, видео