https://ria.ru/20250430/peskov-2014292740.html
Пресс-подход Пескова. Трансляция
Пресс-подход Пескова. Трансляция - РИА Новости, 30.04.2025
Пресс-подход Пескова. Трансляция
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков общается с прессой после выступления на федеральном... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:33:00+03:00
2025-04-30T11:33:00+03:00
2025-04-30T11:33:00+03:00
россия
дмитрий песков
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Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков общается с прессой после выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Общение с прессой после выступления на марафоне "Знание. Первые"
LIVE: Общение с прессой после выступления на марафоне "Знание. Первые"
2025-04-30T11:33
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PT8M37S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, видео
Россия, Дмитрий Песков
Пресс-подход Пескова. Трансляция
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков общается с прессой после выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
2025-04-30T11:33
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PT8M37S
Пресс-подход Пескова. Трансляция
Читать ria.ru в
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков общается с прессой после выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".