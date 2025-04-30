https://ria.ru/20250430/peskov-2014291922.html
Песков отметил героизм российских войск, участвующих в СВО
Песков отметил героизм российских войск, участвующих в СВО - РИА Новости, 30.04.2025
Песков отметил героизм российских войск, участвующих в СВО
Войска России продолжают выполнять задачи СВО, делают они это героически, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:31:00+03:00
2025-04-30T11:31:00+03:00
2025-04-30T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Войска России продолжают выполнять задачи СВО, делают они это героически, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Специальная военная операция продолжается, и мы, наши военные, продолжают работу с тем, чтобы выполнить те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Делают они это героически", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014289581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Песков отметил героизм российских войск, участвующих в СВО
Песков: ВС России продолжают героически выполнять задачи СВО