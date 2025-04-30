Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил героизм российских войск, участвующих в СВО - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 30.04.2025 (обновлено: 11:32 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/peskov-2014291922.html
Песков отметил героизм российских войск, участвующих в СВО
Песков отметил героизм российских войск, участвующих в СВО - РИА Новости, 30.04.2025
Песков отметил героизм российских войск, участвующих в СВО
Войска России продолжают выполнять задачи СВО, делают они это героически, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:31:00+03:00
2025-04-30T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970012_0:300:3080:2033_1920x0_80_0_0_a4793714cd253e23a1682d8c376be8c0.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Войска России продолжают выполнять задачи СВО, делают они это героически, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Специальная военная операция продолжается, и мы, наши военные, продолжают работу с тем, чтобы выполнить те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Делают они это героически", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014289581.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970012_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_b406f66eaf02ea0231634119a54993f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Песков отметил героизм российских войск, участвующих в СВО

Песков: ВС России продолжают героически выполнять задачи СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Войска России продолжают выполнять задачи СВО, делают они это героически, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
"Специальная военная операция продолжается, и мы, наши военные, продолжают работу с тем, чтобы выполнить те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Делают они это героически", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков
11:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала