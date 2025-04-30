https://ria.ru/20250430/peskov-2014291922.html

Песков отметил героизм российских войск, участвующих в СВО

Песков отметил героизм российских войск, участвующих в СВО - РИА Новости, 30.04.2025

Песков отметил героизм российских войск, участвующих в СВО

Войска России продолжают выполнять задачи СВО, делают они это героически, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:31:00+03:00

2025-04-30T11:31:00+03:00

2025-04-30T11:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Войска России продолжают выполнять задачи СВО, делают они это героически, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Специальная военная операция продолжается, и мы, наши военные, продолжают работу с тем, чтобы выполнить те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Делают они это героически", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014289581.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков