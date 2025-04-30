https://ria.ru/20250430/peskov-2014289309.html
Песков назвал все решения Путина правильными
Песков назвал все решения Путина правильными - РИА Новости, 30.04.2025
Песков назвал все решения Путина правильными
Специальная военная операция и все решения президента России Владимира Путина - это абсолютно правильно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:17:00+03:00
2025-04-30T11:17:00+03:00
2025-04-30T11:25:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специальная военная операция и все решения президента России Владимира Путина - это абсолютно правильно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."То, что мы делаем - специальная военная операция, все решения Путина - это абсолютно правильно. И наш с вами долг - победить", - сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе своей лекции "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР".
https://ria.ru/20250430/putin-2014290046.html
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дмитрий песков, владимир путин, россия, москва, общество
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Москва, Общество
Песков назвал все решения Путина правильными
Песков назвал все решения Путина абсолютно правильными