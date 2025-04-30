https://ria.ru/20250430/peskov-2014288633.html
Память о Второй мировой войне должна быть превыше всего, заявил Песков
Память о Второй мировой войне должна быть превыше всего, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Память о Второй мировой войне должна быть превыше всего, заявил Песков
Память о Второй мировой войне трансформируется с годами, но она должна быть превыше всего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:15:00+03:00
2025-04-30T11:15:00+03:00
2025-04-30T12:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Память о Второй мировой войне трансформируется с годами, но она должна быть превыше всего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."Память о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, к сожалению, трансформируется с годами, и ее очень сложно поддерживать в том состоянии, в котором она должна находиться, эта память. Она должна быть превыше всего, и это наша с вами обязанность", - сказал пресс-секретарь президента.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
https://ria.ru/20250430/repetitsii-1943570704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий песков
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков
Память о Второй мировой войне должна быть превыше всего, заявил Песков
Песков: память о Второй мировой войне меняется, но должна быть превыше всего