https://ria.ru/20250430/perm-2014444355.html

В Перми проверят сообщения о нападении подростков на школьницу

В Перми проверят сообщения о нападении подростков на школьницу - РИА Новости, 30.04.2025

В Перми проверят сообщения о нападении подростков на школьницу

Прокуратура проверит историю с нападением девочек-подростков на школьницу в Перми, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:00:00+03:00

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ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Прокуратура проверит историю с нападением девочек-подростков на школьницу в Перми, сообщает надзорное ведомство. Ранее в местных пабликах в соцсетях было опубликовано видео потасовки между подростками. На кадрах видна толпа школьников, собравшиеся предъявляют претензии сверстнице в белой куртке. В какой-то момент девочка оказывается на земле, трое девушек бьют ее ногами. Уточнялось, что инцидент произошел в микрорайоне Голованово. "Прокуратурой Орджоникидзевского района города организована проверка по информации, распространяемой в сети Интернет, о нанесении в ходе конфликта побоев несовершеннолетней", - говорится в сообщении. Ведомство оценит работу субъектов системы профилактики, в том числе тех, которые взаимодействуют со школьниками.

https://ria.ru/20250421/khabarovsk-2012437346.html

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происшествия, пермь, россия