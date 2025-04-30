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В Перми проверят сообщения о нападении подростков на школьницу - РИА Новости, 30.04.2025
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18:00 30.04.2025
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В Перми проверят сообщения о нападении подростков на школьницу
В Перми проверят сообщения о нападении подростков на школьницу - РИА Новости, 30.04.2025
В Перми проверят сообщения о нападении подростков на школьницу
Прокуратура проверит историю с нападением девочек-подростков на школьницу в Перми, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:00:00+03:00
2025-04-30T18:00:00+03:00
происшествия
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россия
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ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Прокуратура проверит историю с нападением девочек-подростков на школьницу в Перми, сообщает надзорное ведомство. Ранее в местных пабликах в соцсетях было опубликовано видео потасовки между подростками. На кадрах видна толпа школьников, собравшиеся предъявляют претензии сверстнице в белой куртке. В какой-то момент девочка оказывается на земле, трое девушек бьют ее ногами. Уточнялось, что инцидент произошел в микрорайоне Голованово. "Прокуратурой Орджоникидзевского района города организована проверка по информации, распространяемой в сети Интернет, о нанесении в ходе конфликта побоев несовершеннолетней", - говорится в сообщении. Ведомство оценит работу субъектов системы профилактики, в том числе тех, которые взаимодействуют со школьниками.
https://ria.ru/20250421/khabarovsk-2012437346.html
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
В Перми проверят сообщения о нападении подростков на школьницу

В Перми проверят информацию о нападении девочек-подростков на школьницу

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Прокуратура проверит историю с нападением девочек-подростков на школьницу в Перми, сообщает надзорное ведомство.
Ранее в местных пабликах в соцсетях было опубликовано видео потасовки между подростками. На кадрах видна толпа школьников, собравшиеся предъявляют претензии сверстнице в белой куртке. В какой-то момент девочка оказывается на земле, трое девушек бьют ее ногами. Уточнялось, что инцидент произошел в микрорайоне Голованово.
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"Прокуратурой Орджоникидзевского района города организована проверка по информации, распространяемой в сети Интернет, о нанесении в ходе конфликта побоев несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
Ведомство оценит работу субъектов системы профилактики, в том числе тех, которые взаимодействуют со школьниками.
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