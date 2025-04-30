https://ria.ru/20250430/pensionerka-2014414551.html
Пенсионерка из Омска перевела мошенникам более 28 миллионов рублей
Пенсионерка из Омска перевела мошенникам более 28 миллионов рублей - РИА Новости, 30.04.2025
Пенсионерка из Омска перевела мошенникам более 28 миллионов рублей
Пожилая жительница Омска перечислила мошенникам более 28 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:24:00+03:00
2025-04-30T16:24:00+03:00
2025-04-30T16:24:00+03:00
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ОМСК, 30 апр - РИА Новости. Пожилая жительница Омска перечислила мошенникам более 28 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские выяснили, что история началась со звонка от "гендиректора инвестиционной компании", с которой у потерпевшей был заключен договор. Она вкладывала деньги, имела доход, поэтому сомнений, что с ней общается руководитель фирмы, не возникло. Далее женщине позвонил "сотрудник Росфинмониторинга". Он сообщил, что якобы проводит расследование о переводе денег за границу и пенсионерка попала под подозрение. Ее действия он классифицировал по статье УК РФ как "госизмену". Растерявшись, пенсионерка согласилась "сотрудничать со следствием". "На протяжении месяца она была с ними на постоянной связи и, следуя устным указаниям, снимала из разных банков деньги. Часть перевела на счета злоумышленников через приложение, еще две суммы (6 миллионов рублей и 10 миллионов рублей) передала в пакетах курьерам. Один из пришедших на встречу мужчин даже вручил пенсионерке связку ключей, сообщив, что они от той самой основной ячейки Центрального банка, в которой хранятся все денежные средства. Следующий шаг, который, наконец-то, насторожил пожилую омичку, заключался в оформлении кредита", – уточнили в пресс-службе. Мошенники потребовали "перекрыть" 5 миллионов рублей, якобы взятые неизвестными от имени потерпевшей. Женщина сразу же позвонила брату из Москвы. Он отговорил ее от опрометчивых действий. "Общая сумма материального ущерба составила 28,165 миллиона рублей", – пояснили в пресс-службе. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20250430/fsb-2014238823.html
https://ria.ru/20250429/moshenniki-2013961168.html
https://ria.ru/20250428/moshenniki-2013758448.html
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происшествия, омск, россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Омск, Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Пенсионерка из Омска перевела мошенникам более 28 миллионов рублей
Пожилая жительница Омска перечислила мошенникам более 28 миллионов рублей
ОМСК, 30 апр - РИА Новости. Пожилая жительница Омска перечислила мошенникам более 28 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские выяснили, что история началась со звонка от "гендиректора инвестиционной компании", с которой у потерпевшей был заключен договор. Она вкладывала деньги, имела доход, поэтому сомнений, что с ней общается руководитель фирмы, не возникло.
Далее женщине позвонил "сотрудник Росфинмониторинга
". Он сообщил, что якобы проводит расследование о переводе денег за границу и пенсионерка попала под подозрение. Ее действия он классифицировал по статье УК РФ
как "госизмену". Растерявшись, пенсионерка согласилась "сотрудничать со следствием".
"На протяжении месяца она была с ними на постоянной связи и, следуя устным указаниям, снимала из разных банков деньги. Часть перевела на счета злоумышленников через приложение, еще две суммы (6 миллионов рублей и 10 миллионов рублей) передала в пакетах курьерам. Один из пришедших на встречу мужчин даже вручил пенсионерке связку ключей, сообщив, что они от той самой основной ячейки Центрального банка, в которой хранятся все денежные средства. Следующий шаг, который, наконец-то, насторожил пожилую омичку, заключался в оформлении кредита", – уточнили в пресс-службе.
Мошенники потребовали "перекрыть" 5 миллионов рублей, якобы взятые неизвестными от имени потерпевшей. Женщина сразу же позвонила брату из Москвы
. Он отговорил ее от опрометчивых действий.
"Общая сумма материального ущерба составила 28,165 миллиона рублей", – пояснили в пресс-службе.
Расследование уголовного дела продолжается.