https://ria.ru/20250430/pavodok-2014387591.html

В пяти тюменских населенных пунктах ввели режим ЧС

В пяти тюменских населенных пунктах ввели режим ЧС - РИА Новости, 30.04.2025

В пяти тюменских населенных пунктах ввели режим ЧС

Режим ЧС регионального уровня из-за паводка объявлен в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов Тюменской области, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:26:00+03:00

2025-04-30T15:26:00+03:00

2025-04-30T15:35:00+03:00

тюменская область

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 30 апр - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня из-за паводка объявлен в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале."Вводим режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов. Он начнет действовать с завтрашнего дня. Подписал соответствующее постановление. Ранее в Казанском районе был объявлен режим ЧС муниципального уровня", - написал Моор.Режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. Жители населенных пунктов, в которых будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью.При возникновении угрозы подтопления власти готовы ввести режим ЧС регионального уровня в населенных пунктах Викуловского, Казанского, Ишимского районов и городе Ишиме.

https://ria.ru/20250324/bpla-2006958932.html

https://ria.ru/20250316/selo-2005373105.html

тюменская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, происшествия