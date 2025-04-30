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В пяти тюменских населенных пунктах ввели режим ЧС - РИА Новости, 30.04.2025
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15:26 30.04.2025 (обновлено: 15:35 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/pavodok-2014387591.html
В пяти тюменских населенных пунктах ввели режим ЧС
В пяти тюменских населенных пунктах ввели режим ЧС - РИА Новости, 30.04.2025
В пяти тюменских населенных пунктах ввели режим ЧС
Режим ЧС регионального уровня из-за паводка объявлен в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов Тюменской области, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:26:00+03:00
2025-04-30T15:35:00+03:00
тюменская область
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 30 апр - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня из-за паводка объявлен в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале."Вводим режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов. Он начнет действовать с завтрашнего дня. Подписал соответствующее постановление. Ранее в Казанском районе был объявлен режим ЧС муниципального уровня", - написал Моор.Режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. Жители населенных пунктов, в которых будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью.При возникновении угрозы подтопления власти готовы ввести режим ЧС регионального уровня в населенных пунктах Викуловского, Казанского, Ишимского районов и городе Ишиме.
https://ria.ru/20250324/bpla-2006958932.html
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тюменская область, происшествия
Тюменская область, Происшествия
В пяти тюменских населенных пунктах ввели режим ЧС

В пяти тюменских населенных пунктах ввели режим ЧС из-за паводка

© Сергей ШабуровРазлив реки в Тюменской области
Разлив реки в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Сергей Шабуров
Разлив реки в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 30 апр - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня из-за паводка объявлен в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Вводим режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов. Он начнет действовать с завтрашнего дня. Подписал соответствующее постановление. Ранее в Казанском районе был объявлен режим ЧС муниципального уровня", - написал Моор.
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Режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. Жители населенных пунктов, в которых будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью.
При возникновении угрозы подтопления власти готовы ввести режим ЧС регионального уровня в населенных пунктах Викуловского, Казанского, Ишимского районов и городе Ишиме.
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