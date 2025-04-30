https://ria.ru/20250430/patrushev-2014315842.html
Патрушев рассказал о проекте развития судостроительной промышленности
Патрушев рассказал о проекте развития судостроительной промышленности - РИА Новости, 30.04.2025
Патрушев рассказал о проекте развития судостроительной промышленности
Проект развития судостроительной промышленности РФ до 2036 года и на перспективу до 2050 года уже подготовлен, сообщил помощник президента России, председатель... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:36:00+03:00
2025-04-30T12:36:00+03:00
2025-04-30T12:36:00+03:00
экономика
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Проект развития судостроительной промышленности РФ до 2036 года и на перспективу до 2050 года уже подготовлен, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "В целях комплексного подхода и долгосрочного планирования развития судостроительной отрасли подготовлен проект стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 года и дальнейшую перспективу до 2050 года", - сказал Патрушев на заседании президиума Морской коллегии. "Кроме того, решению накопившихся в отрасли проблем будет способствовать принятие закона "О судостроении". В настоящее время он находится на завершающей стадии разработки", - добавил он.
https://ria.ru/20250430/patrushev-2014259985.html
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экономика, россия, николай патрушев
Экономика, Россия, Николай Патрушев
Патрушев рассказал о проекте развития судостроительной промышленности
Патрушев: проект развития судостроительной промышленности подготовлен