https://ria.ru/20250430/patrushev-2014315842.html

Патрушев рассказал о проекте развития судостроительной промышленности

Патрушев рассказал о проекте развития судостроительной промышленности - РИА Новости, 30.04.2025

Патрушев рассказал о проекте развития судостроительной промышленности

Проект развития судостроительной промышленности РФ до 2036 года и на перспективу до 2050 года уже подготовлен, сообщил помощник президента России, председатель... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:36:00+03:00

2025-04-30T12:36:00+03:00

2025-04-30T12:36:00+03:00

экономика

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Проект развития судостроительной промышленности РФ до 2036 года и на перспективу до 2050 года уже подготовлен, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "В целях комплексного подхода и долгосрочного планирования развития судостроительной отрасли подготовлен проект стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 года и дальнейшую перспективу до 2050 года", - сказал Патрушев на заседании президиума Морской коллегии. "Кроме того, решению накопившихся в отрасли проблем будет способствовать принятие закона "О судостроении". В настоящее время он находится на завершающей стадии разработки", - добавил он.

https://ria.ru/20250430/patrushev-2014259985.html

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экономика, россия, николай патрушев